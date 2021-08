جيرارد مورينو ينال جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي للموسم الماضي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، فوز اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مهاجم فياريال، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي عن الموسم الماضي.

وتفوق مورينو على الأوروغواياني إدينسون كافاني والبرتغالي برونو فرنانديز ثنائي مانشستر يونايتد.

🥇 2021 champion Gerard Moreno voted Player of the Season after netting 7 goals in 12 games! 👏👏👏#UEFAawards | #UELdraw pic.twitter.com/lsIeh5r8Uw

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 27, 2021