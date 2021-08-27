رياضة

جيرارد مورينو ينال جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي للموسم الماضي
تاريخ النشر: 27 أغسطس 2021 10:35 GMT
تاريخ التحديث: 27 أغسطس 2021 12:00 GMT

جيرارد مورينو ينال جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي للموسم الماضي

فياريال نال اللقب بعد الفوز في النهائي على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، فوز اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مهاجم فياريال، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي عن الموسم الماضي.

وتفوق مورينو على الأوروغواياني إدينسون كافاني والبرتغالي برونو فرنانديز ثنائي مانشستر يونايتد.

وسجل مورينو الموسم الماضي 7 أهداف في الدوري الأوروبي واحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين بفارق هدف عن ميكائيل إسحاق الهداف.

ونال فياريال اللقب بعد الفوز في النهائي على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح (11/10)، بعد التعادل 1/1.

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