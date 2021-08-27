نتائج قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي

أجريت اليوم الجمعة مراسم قرعة دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي للموسم 2021 -2022.

وأقيمت القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة إسطنبول التركية بعد يوم واحد من إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي نتائج قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي



المجموعة الأولى: أولمبيك ليون – رينجرز – سبارتا براغ – بروندبي.

المجموعة الثانية: موناكو – آيندهوفن – ريال سوسييداد – شتورم غراتس.

المجموعة الثالثة: نابولي- ليستر سيتي- سبارتاك موسكو- ليغيا.

المجموعة الرابعة: أولمبياكو- فرانكفورت- فنربخشة-أنتويرب.

المجموعة الخامسة: لاتسيو- لوكوموتيف موسكو- مارسيليا- غالطة سراي.

المجموعة السادسة: براغا- ريد ستار- لودوغوريتس- ميتييلاند.

المجموعة السابعة: باير ليفركوزن- سلتيك- ريال بيتيس- فيرينتسفاروش.

المجموعة الثامنة: دينامو زغرب- جينك- ويستهام- يونايتد- رابيد فيينا.

وتغير نظام الدوري الأوروبي وبات من ثمان مجموعات فقط بدلا من 12، على أن يتأهل إلى دور الـ16 مباشرة أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، في حين يخوض أصحاب المركز الثاني مواجهة خروج المغلوب أمام أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي مواعيد جولات دور المجموعات

الجولة الأولى: 16 سبتمبر/ أيلول.

الجولة الثانية: 30 سبتمبر/ أيلول.

الجولة الثالثة: 21 أكتوبر/ تشرين الأول.

الجولة الرابعة: 4 نوفمبر/ تشرين الثاني.

الجولة الخامسة: 25 نوفمبر/ تشرين الثاني.

الجولة السادسة: 9 ديسمبر/ كانون الأول.