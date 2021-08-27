موعد تقديم مبابي لاعبا في ريال مدريد

بدأ ريال مدريد في التفكير بتقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي، مع دخول صفقة التعاقد معه مراحلها الأخيرة.

ووفقا لصحيفة ”ماركا“، فإن ريال مدريد يريد تقديم مبابي، يوم الخميس 9 سبتمبر، أو يوم الجمعة 10 سبتمبر في ملعب سانتياغو برنابيو.

وأضافت أن ريال مدريد قد يتجه لتقديم مبابي لجماهيره، يوم السبت 11 سبتمبر، قبل مباراة سيلتا فيغو في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، حيث سيلعب النادي الملكي أول مباراة على ملعبه سانتياغو برنابيو منذ مارس 2020.

باريس سان جيرمان يوافق على انتقال مبابي إلى ريال مدريد https://t.co/nUwi7qBBQw pic.twitter.com/t1ay5CHjjz — إرم سبورت (@EremSports) August 26, 2021

ساعات حاسمة

وذكرت شبكة ”ABC“ أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في مستقبل مبابي، حيث من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق بين ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وخوسيه أنخيل سانشيز المدير التنفيذي للنادي الملكي.

وأشارت الشبكة إلى أنه قد يتم الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد، اليوم الجمعة.

ويأمل ريال مدريد ألا يستدعي المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، مبابي لمباراة الفريق مع استاد ريمس، التي من المقرر أن تقام يوم الأحد 29 أغسطس.

وكانت صحيفة ”ماركا“ قد أفادت، أمس الخميس، بأن ريال مدريد وباريس سان جيرمان اتفقا على انتقال مبابي للنادي الملكي.

وقالت الصحيفة، إن ريال مدريد وباريس سان جيرمان يعتبران صفقة انتقال مبابي أمرا مفروغا منه، بعد أن عرض النادي الإسباني بقيمة 170 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين أخرى كمتغيرات.

وأتم ريال مدريد صفقة التعاقد مع ديفيد ألابا في السوق الصيفي الحالي، دون دفع أموال لبايرن ميونخ بعد نهاية عقد اللاعب.

وفي حال إتمام صفقة مبابي مقابل 170 مليون يورو فإنه سيصبح أغلى لاعب في تاريخ ريال مدريد، علما أن أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم كانت انتقال النجم البرازيلي مبابي من برشلونة لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو صيف عام 2017.

ريال مدريد يقدم العرض النهائي لضم كيليان مبابي https://t.co/ACwMgtfxTH pic.twitter.com/rFN7UdHFgR — إرم سبورت (@EremSports) August 26, 2021

وينتهي عقد مبابي، الذي يبلغ من العمر 22 عاما، مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، وفي حال فشل النادي بإقناعه بتجديد عقده فإنه سيرحل مجانا عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو بنظام الإعارة، صيف 2017، قبل أن يشتري النادي الباريسي بطاقة اللاعب صيف 2018.

وشارك مبابي في 174 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل فيها 133 هدفا، وقدم 63 تمريرة حاسمة.