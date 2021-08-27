الصحف الرياضية: مبابي على بعد خطوة.. رونالدو قد يواجه ميسي.. وثأر برشلونة

شكل اقتراب ريال مدريد من حسم صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان وطلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرحيل من يوفنتوس وقرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت بحصد لاعبات برشلونة جوائز الأفضل في أوروبا وتأهل روما الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي لدوري المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي وإراحة لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني لنجم برشلونة الشاب بيدري.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على اقتراب ريال مدريد من حسم صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وكتبت: ”170 مليونا +10 ملايين كيليان مبابي على بعد خطوة“.

كما اهتمت الصحيفة بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس وكتبت: ”كريستيانو رونالدو يقول ليوفنتوس إنه يرغب في الرحيل ويقترب من مانشستر سيتي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ووقوع برشلونة في نفس المجموعة مع بايرن ميونخ وكتبت: ”الثأر“.

كما تحدثت عن عرض ريال مدريد لضم مبابي وكتبت: ”ريال مدريد يرفع عرضه لضم مبابي“.

وعن مستقبل كريستيانو رونالدو كتبت: ”قرر كريستيانو رونالدو ترك يوفنتوس وهو قريب من مانشستر سيتي“.

كما اهتمت بقرار لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني إراحة نجم برشلونة الشاب بيدري.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على قرعة دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا ووقوع برشلونة في مجموعة بايرن ميونخ وكتبت: ”الثأر“.

كما تحدثت عن اكتساح لاعبات برشلونة للسيدات لجوائز الأفضل في أوروبا وكتبت: ”جوائز كاملة لبرشلونة“.

الصحيفة اهتمت بمصير كريستيانو رونالدو في يوفنتوس وكيليان مبابي في باريس سان جيرمان وكتبت: ”اتفاق بين كريستيانو رونالدو ومانشستر سيتي لكن دون موافقة يوفنتوس“ و“ريال مدريد: عرض نهائي من أجل مبابي 170 مليون يورو + 10 ملايين يورو متغيرات“.

أس

ركزت الصحيفة على محاولة ريال مدريد حسم صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وكتبت: ”مبابي: هجوم ريال مدريد الأخير“.

كما تحدثت عن قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واهتمت الصحيفة بسيطرة لاعبات برشلونة للسيدات على جوائز الأفضل في أوروبا وكتبت: ”برشلونة يحصد كل الجوائز“.

كما اهتمت بلقاءات الجمعة في الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على اقتراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر سيتي وكتبت: ”مرحبا بك في مانشستر 2″ و“رونالدو الأزرق“ و“قد يواجه كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي في دوري الأبطال“.

كما اهتمت بتأهل توتنهام لدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي وتألق هاري كين وكتبت: ”هاري كين عودة مع إثارة ضجة“.

الصحيفة اهتمت بقرعة دوري أبطال أوروبا ومجموعات الأندية الإنجليزية.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تطورات رحيل كيليان مبابي من باريس سان جيرمان وكتبت: ”مبابي على أبواب ريال مدريد“.

كما اهتمت بقرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ومجموعة باريس سان جيرمان والتي تضم مانشستر سيتي وكتبت: ”مهمة ليونيل ميسي“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ومجموعات الأندية الإيطالية وكتبت: ”لوكاكو ليوفنتوس وإنتر ميلان يواجه كارلو أنشيلوتي“.

كما اهتمت بمصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس وكتبت: ”نهاية“.

الصحيفة اهتمت بفوز روما على طرابزون سبور التركي 3/0 وتأهله لدور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت: ”زانيولو عواطف وسحر“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ووقوع يوفنتوس في مجموعة تشيلسي ومصير كريستيانو رونالدو وكتبت: ”يوفنتوس ضد لوكاكو لكن كريستيانو رونالدو يرحل“.

كما اهتمت بباقي مجموعات الأندية الإيطالية إنتر ميلان وميلان وأتلانتا وتأهل روما لدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي وكتبت: ”روما عرض رائع وتهنئة لزانيولو“.