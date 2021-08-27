يوفنتوس يحدد سعر كريستيانو رونالدو

ذكرت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية، أن إدارة يوفنتوس أخبرت البرتغالي خورخي مينديز، بمطالبها المالية للتخلي عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحيفة، فإن يوفنتوس يطلب مبلغا يصل إلى 25 مليون يورو من مانشستر سيتي للتخلي عن نجمه؛ لأن التخلص من راتبه البالغ 30 مليون يورو لا يكفي الفريق الإيطالي لتعديل ميزانيته.

ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما أبلغ إدارة يوفنتوس برغبته الرحيل، أبلغ أيضا مدربه ماسيميليانو آليغري وسيودع زملاءه اليوم الجمعة، ويغيب عن لقاء فريقه أمام إمبولي.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإن مانشستر سيتي عرض على كريستيانو رونالدو راتبا لا يتعدى 15 مليون يورو، أي نصف راتبه الحالي مع يوفنتوس، ووافق اللاعب على الشروط الشخصية، ويبقى الاتفاق بين الفريقين.

وقد يلجأ يوفنتوس لاستغلال رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع نجمه البرتغالي، ويطالب بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس والذي حاول الفريق سابقا جلبه دون جدوى بسبب مطالب الفريق الإنجليزي ورفضه التخلي عنه.

كريستيانو رونالدو يطالب يوفنتوس بالموافقة على رحيله https://t.co/MJdMAcObyA pic.twitter.com/hAmiiQO8yw — إرم سبورت (@EremSports) August 26, 2021

وفي حال انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمانشستر سيتي من المحتمل أن يثير عليه غضب جماهير مانشستر يونايتد فريقه السابق، والتي طالبت مرارا فريقها بإعادته لملعب أولد ترافورد، وصفقت له كثيرا حين واجه فريقها رفقة ريال مدريد سابقا.

من جهة أخرى ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أن خورخي مينديز، بعد نهاية اجتماعه مع إدارة يوفنتوس سافر الخميس، مباشرة لباريس ما أثار الشكوك حول وجهة موكله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي ظل قرب رحيل النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، فالفريق الفرنسي يبحث عن تعويضه بمهاجم، وظهر اسم النجم البرتغالي كبديل في عدة تقارير إعلامية.

وانضم رونالدو ليوفنتوس من ريال مدريد، صيف العام 2018، مقابل أكثر من 100 مليون يورو، وينتهي عقده، في يونيو 2022، لكن لا يبدو أنه سيكمل عقده مع الفريق.

كريستيانو رونالدو طلب بشكل رسمي مغادرة يوفنتوس، رتوش بسيطة تفصله عن العودة إلى الدوري الإنجليزي ومدينة مانشستر، لكن هذه المرة إلى سيتي وليس يونايتد. pic.twitter.com/rfVOXVyEZD — إرم سبورت (@EremSports) August 26, 2021

وخلال 3 مواسم ليوفنتوس مع رونالدو ودع الفريق مرتين من دور الـ16، ومرة في ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، علما بأن آخر تتويج للبيانكونيري في دوري الأبطال كان موسم 1995/1996.

وسجل رونالدو مع يوفنتوس 101 هدف، وصنع 22 في 134 مباراة مع يوفنتوس، ونال معه لقبين في الدوري الإيطالي، ولقبا في كأس إيطاليا، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي.