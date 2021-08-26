كريستيانو رونالدو يطالب يوفنتوس بالموافقة على رحيله‎

أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو والخبير في سوق الانتقالات أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر مغادرة يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وطلب من الإدارة بيعه .

وقال فابريزيو رومانو في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: ”قرر كريستيانو رونالدو بالتأكيد مغادرة يوفنتوس وطلب من النادي الموافقة على رحيله“.

وأضاف: ”يعمل مانشستر سيتي أيضًا على توفير المصروفات للمضي قدمًا في محاولة رسمية للتعاقد مع كريستيانو رونالدو من يوفنتوس، ويمكن أن يغادر رحيم سترلينغ فريق مان سيتي“.

Confirmed. Cristiano Ronaldo has definitely decided to LEAVE Juventus and he asked the club to be sold. ❌⚪️⚫️ #Juventus #Ronaldo pic.twitter.com/JCcAwaYX9U — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2021

Manchester City are also working on the outgoings to proceed with official bid to sign Cristiano Ronaldo from Juventus. Raheem Sterling could leave Man City if right bid arrives. 🔵🇵🇹 #MCFC Cristiano Ronaldo he wants to leave. Gabriel Jesus will stay – as Pep wants to keep him. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2021

وارتبط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالانتقال لمانشستر سيتي الذي يبحث عن مهاجم بعدما فشل في التعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين، لكن تقارير إعلامية أكدت انه يرغب في التعاقد معه مجانا.

وفضل كريستيانو رونالدو الجلوس في دكة البدلاء خلال لقاء فريقه يوفنتوس أمام أودينيزي في افتتاح لقاءات الفريق بالدوري الإيطالي لكونه يرغب في الرحيل ويناقش عروضا من أندية أوروبية لكن إدارة الفريق الإيطالي نفت أن يكون لديها نية في بيعه.

ويرغب يوفنتوس في التخلص من راتب كريستيانو رونالدو الكبير والبالغ 30 مليون يورو كما يرغب في الحصول على مبلغ يقارب 30 مليون يورو لبيعه.

وانضم رونالدو ليوفنتوس من ريال مدريد، صيف العام 2018، مقابل أكثر من 100 مليون يورو، وينتهي عقده، في يونيو 2022، لكن لا يبدو أنه سيكمل عقده مع الفريق.

وبدأت الشكوك تحيط بمستقبل رونالدو مع يوفنتوس منذ خروج الفريق من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وازداد الحديث عن رحيله عقب إعادة المدرب ماسيمليانو آليغري.

ولا يرتبط رونالدو بعلاقة جيدة مع آليغري، حيث عملا معا، موسم 2018/2019، قبل أن يرحل آليغري، حيث خلفه ماوريسيو ساري ثم آندريا بيرلو.

وخلال 3 مواسم ليوفنتوس مع رونالدو ودع الفريق مرتين من دور الـ16، ومرة في ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، علما بأن آخر تتويج للبيانكونيري في دوري الأبطال كان موسم 1995/1996.

وسجل رونالدو مع يوفنتوس 101 هدف، وصنع 22 في 134 مباراة مع يوفنتوس، ونال معه لقبين في الدوري الإيطالي، ولقبا في كأس إيطاليا، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي.