كريستيانو رونالدو يطالب يوفنتوس بالموافقة على رحيله‎

أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو والخبير في سوق الانتقالات أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر مغادرة يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وطلب من الإدارة بيعه .

وقال فابريزيو رومانو في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: ”قرر كريستيانو رونالدو بالتأكيد مغادرة يوفنتوس وطلب من النادي الموافقة على رحيله“.

وأضاف: ”يعمل مانشستر سيتي أيضًا على توفير المصروفات للمضي قدمًا في محاولة رسمية للتعاقد مع كريستيانو رونالدو من يوفنتوس، ويمكن أن يغادر رحيم سترلينغ فريق مان سيتي“.

Confirmed. Cristiano Ronaldo has definitely decided to LEAVE Juventus and he asked the club to be sold. ❌⚪️⚫️ #Juventus #Ronaldo pic.twitter.com/JCcAwaYX9U

Manchester City are also working on the outgoings to proceed with official bid to sign Cristiano Ronaldo from Juventus. Raheem Sterling could leave Man City if right bid arrives. 🔵🇵🇹 #MCFC

Cristiano Ronaldo he wants to leave. Gabriel Jesus will stay – as Pep wants to keep him.

