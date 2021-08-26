رياضة

ريال مدريد يقدم العرض النهائي لضم كيليان مبابي
تاريخ النشر: 26 أغسطس 2021 18:06 GMT
تاريخ التحديث: 26 أغسطس 2021 19:20 GMT

ريال مدريد يقدم العرض النهائي لضم كيليان مبابي

مبابي شارك في 174 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل فيها 133 هدفا، وقدم 63 تمريرة حاسمة.

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أكدت وسائل إعلام إسبانية، أن ريال مدريد لن يقدم عروضا جديدة لباريس سان جيرمان للتعاقد مع الشاب كيليان مبابي.

وقال جوسيب بيدريرول، مقدم برنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني الشهير، إن ريال مدريد قدم عرضا ثانيا لباريس سان جيرمان تبلغ قيمته 170 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين يورو إضافات.

وأكد بيدريرول أن ريال مدريد لن يقدم عروضا أخرى من أجل مبابي بعد العرض الأخير.

وكان برنامج ”الشرينغيتو“ قد نقل عن مسؤولين في ريال مدريد تأكيدهم التقدم بعرض قيمته 160 مليون يورو للتعاقد مع مبابي، في حين قالت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية، إن باريس سان جيرمان رفض العرض.

وينتهي عقد مبابي، الذي يبلغ من العمر 22 عاما، مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، وفي حال فشل النادي بإقناعه بتجديد عقده فإنه سيرحل مجانا عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

تهرب ناصر الخليفي
وتهرب ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان من الحديث عن سعي ريال مدريد للتعاقد مع مبابي.

وقال الخليفي على هامش مشاركته في اجتماع رابطة الأندية الأوروبية في إسطنبول: ”أنا مرتبط بعمل الآن، الوقت غير مناسب للحديث“.

وأضاف: ”سأتحدث لاحقا“.

عرض باريس
من جهتها، قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن باريس سان جيرمان قدم عرضا لمبابي لتمديد عقده لأربعة مواسم إضافية حتى صيف 2026.

ووفقا للصحيفة، فإن باريس سان جيرمان على استعداد لمنح مبابي راتبا صافيا يبلغ 25 مليون يورو سنويا.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو بنظام الإعارة، صيف 2017، قبل أن يشتري النادي الباريسي بطاقة اللاعب صيف 2018.

وشارك مبابي في 174 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل فيها 133 هدفا، وقدم 63 تمريرة حاسمة.

ورغم تعاقد باريس سان جيرمان مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، والحارس الشاب جيانلويجي دوناروما، ولاعب الوسط جورجينيو فينالدوم، والمدافع المغربي أشرف حكيمي، إلا أن مبابي لا يريد البقاء مع باريس ويفضل الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد أبرم صفقة وحيدة في السوق الصيفي الحالي، بتعاقده مع المدافع النمساوي ديفيد ألابا، في صفقة مجانية، مستغلا نهاية تعاقده مع بايرن ميونخ.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play