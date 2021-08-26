ريال مدريد يقدم العرض النهائي لضم كيليان مبابي

أكدت وسائل إعلام إسبانية، أن ريال مدريد لن يقدم عروضا جديدة لباريس سان جيرمان للتعاقد مع الشاب كيليان مبابي.

وقال جوسيب بيدريرول، مقدم برنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني الشهير، إن ريال مدريد قدم عرضا ثانيا لباريس سان جيرمان تبلغ قيمته 170 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين يورو إضافات.

وأكد بيدريرول أن ريال مدريد لن يقدم عروضا أخرى من أجل مبابي بعد العرض الأخير.

تفاصيل صفقة مبابي مع ريال مدريد.. وما الرسالة التي ستصل إلى هالاند؟ https://t.co/VNZTtgv8kD pic.twitter.com/YhfNSoQuRi — إرم سبورت (@EremSports) August 26, 2021

وكان برنامج ”الشرينغيتو“ قد نقل عن مسؤولين في ريال مدريد تأكيدهم التقدم بعرض قيمته 160 مليون يورو للتعاقد مع مبابي، في حين قالت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية، إن باريس سان جيرمان رفض العرض.

وينتهي عقد مبابي، الذي يبلغ من العمر 22 عاما، مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، وفي حال فشل النادي بإقناعه بتجديد عقده فإنه سيرحل مجانا عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

تطورات مهمة في صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد https://t.co/JNi9OPvrPf pic.twitter.com/38YiuQLoXP — إرم سبورت (@EremSports) August 25, 2021

تهرب ناصر الخليفي

وتهرب ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان من الحديث عن سعي ريال مدريد للتعاقد مع مبابي.

وقال الخليفي على هامش مشاركته في اجتماع رابطة الأندية الأوروبية في إسطنبول: ”أنا مرتبط بعمل الآن، الوقت غير مناسب للحديث“.

وأضاف: ”سأتحدث لاحقا“.

عرض باريس

من جهتها، قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن باريس سان جيرمان قدم عرضا لمبابي لتمديد عقده لأربعة مواسم إضافية حتى صيف 2026.

ووفقا للصحيفة، فإن باريس سان جيرمان على استعداد لمنح مبابي راتبا صافيا يبلغ 25 مليون يورو سنويا.

حدث في مثل هذا اليوم 📝 مبابي يصبح أصغر لاعب يسجل هدف في تاريخ دوري الأبطال 🤩#Allo_beIN pic.twitter.com/50Soj5QSYS — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2020

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو بنظام الإعارة، صيف 2017، قبل أن يشتري النادي الباريسي بطاقة اللاعب صيف 2018.

وشارك مبابي في 174 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل فيها 133 هدفا، وقدم 63 تمريرة حاسمة.

ورغم تعاقد باريس سان جيرمان مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، والحارس الشاب جيانلويجي دوناروما، ولاعب الوسط جورجينيو فينالدوم، والمدافع المغربي أشرف حكيمي، إلا أن مبابي لا يريد البقاء مع باريس ويفضل الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد أبرم صفقة وحيدة في السوق الصيفي الحالي، بتعاقده مع المدافع النمساوي ديفيد ألابا، في صفقة مجانية، مستغلا نهاية تعاقده مع بايرن ميونخ.