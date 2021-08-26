بث مباشر لقرعة دوري أبطال أوروبا لحظة بلحظة (فيديو)

تتجه الأنظار إلى مدينة إسطنبول التركية لمتابعة قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم 2021/2022.

وتبدأ مراسم القرعة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

🔴 مباشر – دوري أبطال أوروبا: قرعة دور المجموعات كن على الموعد وتابع إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والاستوديو المصاحب لها في بث حي ومباشر.#دوري_أبطال_أوروبا#قرعة_دوري_أبطال_أوروبا https://t.co/a1mBIFxrl3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 26, 2021

وتنقل القرعة على موقع الاتحاد الأوروبي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تنقل على القناة الإخبارية في شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية في منطقة الشرق الأوسط.

وفيما يلي نتائج قرعة دور المجموعات:

المجموعة الأولى:

المجموعة الثانية:

المجموعة الثالثة:

المجموعة الرابعة:

المجموعة الخامسة:

المجموعة السادسة:

المجموعة السابعة:

المجموعة الثامنة:

وتأهل 26 فريقا مباشرة لمرحلة المجموعات، بالإضافة إلى 6 أندية تأهلت عبر التصفيات.

وتنقسم الفرق إلى أربعة مستويات كالتالي:

المستوى الأول: تشيلسي وفياريال وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ و إنتر ميلان وليل وسبورتنغ لشبونة.

المستوى الثاني: ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وليفربول واشبيلية وبروسيا دورتموند.

المستوى الثالث: بورتو وأياكس ولايبزيغ وبنفيكا وأتلانتا وزينيت سان بطرسبرغ وشاختار دونيتسك وسالزبورغ.

المستوى الرابع: بشيكتاش ودينامو كييف وكلوب بروغ ويانغ بويز وميلان ومالمو وفولفسبورغ وشريف تيراسبول.

وفيما يلي مواعيد مباريات دور المجموعات:

الجولة الأولى: 14/15 سبتمبر/أيلول.

الجولة الثانية: 28/29 سبتمبر/أيلول.

الجولة الثالثة: 19/20 أكتوبر/تشرين الأول.

الجولة الرابعة: 2/3 نوفمبر/تشرين الثاني.

الجولة الخامسة: 23/24 نوفمبر/تشرين الثاني.

الجولة السادسة: 7/8 ديسمبر/كانون الأول.