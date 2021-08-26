الإيطالي جورجينيو يتوج بجائزة أفضل لاعب أوروبي عن موسم 2021

توج الإيطالي جورجينيو لاعب تشيلسي بجائزة أفضل لاعب أوروبي عن الموسم الماضي 2020/2021، وهي الجائزة التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“.

وتفوق جورجينيو على البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، والفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي، حيث ضمت القائمة النهائية الثلاثي السابق.

جورجينيو حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، ولقب بطولة أمم أوروبا ”يورو 2020“ مع منتخب إيطاليا.

الإيطالي #جورجينيو لاعب #تشيلسي يتوج بجائزة أفضل لاعب أوروبي لموسم 2021 pic.twitter.com/X9dufMjYni — إرم سبورت (@EremSports) August 26, 2021

أما دي بروين فقد حقق لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، في حين توج كانتي مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا مع البلوز.

وجائزة أفضل لاعب في أوروبا بدأت تمنح عام 2011، وعاد ونال الجائزة مجددا موسم 2014/2015، لكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر من حصد الجائزة برصيد ثلاث مرات.

جورجينيو الحائز على جائزة أفضل لاعب في أوروبا للعام الحالي، خاض 43 مباراة مع تشيلسي الموسم الماضي وسجل ثمانية أهداف.

وقد لعب جورجينيو دورًا رئيسيًا في فوز فريق المدير الفني الألماني توماس توخيل على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم واصل هذا المستوى الرائع في بطولة يورو 2020، حيث فازت إيطاليا بركلات الترجيح على إنجلترا في النهائي، لترفع الكأس في استاد ويمبلي.

وبعد 12 شهرًا رائعًا، يتطلع تشيلسي إلى ربط جورجينيو بعقد جديد، بينما يستعد ليبلغ الثلاثين من عمره، حيث يتبقى أمام بطل أوروبا عامان في عقده الحالي.

وفيما يلي قائمة جوائز الأفضل:

كما حصد إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي جائزة أفضل حارس مرمى في دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021.

وفاز روبين دياز مدافع مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدافع، ونغولو كانتي لاعب تشيلسي بجائزة أفضل لاعب وسط، فيما حصد النرويجي هالاند جائزة المهاجم الأفضل.

وفاز الألماني توماس توخيل بجائزة أفضل مدرب، بعد أن قاد تشيلسي للفوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.