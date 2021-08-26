الميركاتو الأكثر جنونا.. صفقات مدوية تعيد أجواء كرة القدم إلى ما قبل كورونا

كانت جماهير كرة القدم على موعد مع سوق انتقالات ناري، أعاد إلى الأذهان أجواء كرة القدم إلى ما قبل تفشي فيروس كورونا.

وأثر انتشار فيروس كورونا على أسعار اللاعبين، حيث انخفضت بشكل كبير، لكن بعد نحو عام ونصف العام من بدء الجائحة بدأت كرة القدم تتعافى شيئا فشيئا.

وشهد السوق الصيفي الأوروبي عديد الصفقات المدوية، في حين فشلت أندية في إبرام صفقات كبيرة، كانت ستضفي مزيدا من الإثارة على الميركاتو.

A new 💎 in Paris ! PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

ولعل أبرز الصفقات التي تمت هذا الصيف، انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر، بعد فشل برشلونة في تجديد عقده، بسبب العقبات المالية والهيكلية لليغا.

أغلى صفقة

بينما كان مانشستر سيتي صاحب أغلى صفقة، بعدما ضم جاك غريليش من أستون فيلا في صفقة تقدر بـ117 مليون يورو، كما أعاد تشيلسي المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من إنتر ميلان، في صفقة تقدر بـ115 مليون يورو.

وكان الدوري الإنجليزي الأكثر نشاطا في السوق الصيفي، حيث إن أغلى أربع صفقات في السوق الحالي كانت من نصيب البريميرليغ.

HE'S HERE! We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal. Welcome to City, Jack! 💙 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL — Manchester City (@ManCity) August 5, 2021

وتعاقد مانشستر سيتي مع غريليش مقابل 117 مليون يورو، وضم تشيلسي لوكاكو بعدما دفع 115 مليون يورو لإنتر ميلان، كما أنفق مانشستر يونايتد 85 مليون يورو للتعاقد مع جادون سانشو من بروسيا دورتموند،

وانتقل المدافع الفرنسي رافائيل فاران من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، مقابل نحو 40 مليون يورو، ليشكل ثنائيا دفاعيا مع هاري ماغواير.

وحاول مانشستر سيتي جاهدا التعاقد مع هاري كين من توتنهام، لتعويض رحيل هدافه التاريخي سيرجيرو أغويرو، لكن تأكد بقاء كين لموسم واحد على الأقل مع السبيرز، لتكون صفقة غريليش هي الوحيدة لبطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

أما ليفربول، الذي احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، فقد اكتفى بالتعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي من لايبزيغ مقابل 40 مليون يورو، بينما تم تجديد عقود فيرجيل فان دايك، وأليسون باكير، وترينت ألكسندر أرنولد، وأندي روبرتسون، وفابينيو.

أما آرسنال الذي خسر أول جولتين في الدوري الإنجليزي فقد تعاقد مع النرويجي مارتن أوديغارد بعقد انتقال دائم من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو.

كما تعاقد الغانرز مع بنجامين وايت من برايتون مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وفي توتنهام تعاقد السبيرز مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، وبريان خيل سالفا تييرا من إشبيلية، لكن الأهم أنه نجح في الإبقاء على هدافه المميز هاري كين، ويسعى لتجديد عقده.

هدوء الريال وبرشلونة

ولم يدفع ريال مدريد ولو يورو واحد، بعدما تعاقد مع المدافع النمساوي ديفيد ألابا في صفقة انتقال حر، مستغلا نهاية عقده مع بايرن ميونخ.

لكن ريال مدريد قد يبرم أهم صفقة في السوق الصيفي الحالي، حيث تشير التقارير الواردة من إسبانيا إلى أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يقترب من الانتقال إلى النادي الملكي.

ولم يتغير الحالي كثيرا في برشلونة، الذي أبرم ثلاث صفقات مهمة لكنها جميعا مجانية، حيث ضم المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، والنجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والمدافع الإسباني إريك غارسيا، بعد نهاية عقودهم مع ليون ومانشستر سيتي.

سوق ناري لباريس سان جيرمان

أعاد باريس سان جيرمان ترميم صفوفه بعد موسم مخيب، حيث تعاقد مع ليونيل ميسي، بعقد لمدة موسمين مع موسم ثالث اختياري.

كما نجح النادي الفرنسي في التعاقد مع المدافع المخضرم سيرجيو راموس، والحارس الشاب جيانلويجي دوناروما، ولاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم، بعد نهاية عقودهم مع ريال مدريد وميلان وليفربول، على الترتيب.

بينما دفع باريس سان جيرمان نحو 60 مليون يورو لإنتر ميلان للحصول على خدمات النجم المغربي أشرف حكيمي.

الميركاتو الإيطالي

وفي الدوري الإيطالي، اضطر إنتر ميلان لبيع لوكاكو وأشرف حكيمي، كما رحل عنه المدرب أنطونيو كونتي، وخلفه سيموني إنزاغي.

في حين نجح النيراتزوري في التعاقد مع المهاجم البوسني إدين دجيكو في صفقة انتقال حر، ودينزل دومفريس من آيندهوفن.

وكان أبرز صفقات إنتر ميلان التعاقد مع هاكن كالهانغولو في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ميلان.

في المقابل نجحت يوفنتوس أخيرا في التعاقد مع مانويل لوكاتيلي من ساسولو، على سبيل الإعارة لمدة موسمين، مع إلزامية الشراء صيف 2023.

وسيكون يوفنتوس مطالبًا بدفع 25 مليون يورو، حال شراء اللاعب، تدفع على 3 سنوات.

كما اشترى يوفنتوس بطاقة ويستون ماكيني من شالكة، علما أن ماسيمليانو آليغري عاد لتدريب يوفنتوس.

وخسر ميلان جهود هاكن كالهانغولو لصالح إنتر ميلان، والحارس دوناروما، في حين تعاقد مع الحارس ميك مايغنان من ليل، وفيكايو توموري واوليفيه جيرو من تشيلسي، كما ضم فودي بالو توريه من موناكو مقابل نحو 5 ملايين يورو.

بايرن ودورتموند

وبالانتقال إلى الدوري الألماني، فقد رحل المدرب هانز فليك عن بايرن ميونخ وحل مكانه جوليان ناغلسمان، كما رحل ديفيد ألابا وجيروم بواتينغ، وتعاقد الفريق مع دايوت أوباميكانو في صفقة تقدر بـ42 مليون يورو.

وفي الجهة المقابلة نجح بروسيا دورتموند في الإبقاء على النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، وتعاقد مع دونيايل مالين، علما أن المدرب ماركو روزه سيقوده الموسم المقبل.