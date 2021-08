الميركاتو الأكثر جنونا.. صفقات مدوية تعيد أجواء كرة القدم إلى ما قبل كورونا

كانت جماهير كرة القدم على موعد مع سوق انتقالات ناري، أعاد إلى الأذهان أجواء كرة القدم إلى ما قبل تفشي فيروس كورونا.

وأثر انتشار فيروس كورونا على أسعار اللاعبين، حيث انخفضت بشكل كبير، لكن بعد نحو عام ونصف العام من بدء الجائحة بدأت كرة القدم تتعافى شيئا فشيئا.

وشهد السوق الصيفي الأوروبي عديد الصفقات المدوية، في حين فشلت أندية في إبرام صفقات كبيرة، كانت ستضفي مزيدا من الإثارة على الميركاتو.

ولعل أبرز الصفقات التي تمت هذا الصيف، انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر، بعد فشل برشلونة في تجديد عقده، بسبب العقبات المالية والهيكلية لليغا.

أغلى صفقة

بينما كان مانشستر سيتي صاحب أغلى صفقة، بعدما ضم جاك غريليش من أستون فيلا في صفقة تقدر بـ117 مليون يورو، كما أعاد تشيلسي المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من إنتر ميلان، في صفقة تقدر بـ115 مليون يورو.

وكان الدوري الإنجليزي الأكثر نشاطا في السوق الصيفي، حيث إن أغلى أربع صفقات في السوق الحالي كانت من نصيب البريميرليغ.

