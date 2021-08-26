الوضع متوتر.. تطورات صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر سيتي

كشف الصحفي المختص بسوق الانتقالات فابريزيو رومانو، تطورات صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وسافر خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو بشكل طارئ إلى تورينو للاجتماع بمسؤولي يوفنتوس لحسم الصفقة بعد اتصالات تمت مع مسؤولي مانشستر سيتي.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة رونالدو في الانتقال إلى مانشستر سيتي،حيث أجرى اتصالات باللاعبين البرتغاليين الذين يلعبون لسيتي لمعرفة أجواء النادي.

وبحسب رومانو، فإن الاجتماع كان متوترًا، حيث رفض مسؤولو يوفنتوس فكرة ترك اللاعب يرحل مجانًا، حيث اشترطوا رسومًا تقدّر بـ28 إلى 30 مليون يورو، فيما يرغب سيتي بضم اللاعب مجانًا، حيث لم يقدم أي عرض حتى الآن.

ويسعى مينديز إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين لحسم الصفقة قبل 31 أغسطس الجاري.

وكان رونالدو أول المغادرين لتدريبات يوفنتوس، اليوم الخميس، في وقت رجحت فيه تقارير إيطالية أن تكون مباراة إمبولي المقبلة هي الأخيرة للاعب في إيطاليا.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن رونالدو، ومانشستر سيتي، اتفقا بالفعل على الشروط الشخصية، وتتبقى موافقة يوفنتوس الذي يريد المهاجم جيسوس، فيما يرغب سيتي بوضع ستيرلينغ في الصفقة بدلًا من المهاجم البرازيلي.