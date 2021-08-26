تفاصيل صفقة مبابي مع ريال مدريد.. وما الرسالة التي ستصل إلى هالاند؟

قال موقع ABC نقلا عن مصادر بنادي ريال مدريد، إن النادي الإسباني يثق في حسم صفقة التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف، وقبل غلق باب القيد 31 أغسطس الجاري.

وبحسب ABC رفع ريال مدريد عرضه إلى 180 مليون يورو، بعد رفض العرض الأول الذي بلغ 160 مليون يورو.

وكان باريس سان جيرمان، قد أعلن موافقته على رحيل مبابي طالما أن هذه رغبة اللاعب، على الرغم من سعيهم المستمر للحفاظ عليه.

وسيوقع مبابي على عقد مع ريال مدريد لمدة 6 سنوات، براتب سنوي قدره 30 مليون يورو، وهو أعلى مما يحصل عليه حاليا مع باريس سان جيرمان (24 مليون يورو).

وكشف التقرير، أن ريال مدريد يرغب في إنهاء الصفقة هذا الصيف؛ لتوجيه رسالة حالية ومستقبلية للاعبين الذين يريدهم النادي بقدرته على التعاقد معهم، كما سيتسبب التعاقد مع مبابي في إقناع إيرلينغ هالاند بالتوقيع الصيف المقبل أيضا.

ولا توجد مشكلة مادية بالنسبة لريال مدريد في حسم الصفقة.