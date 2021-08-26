الصحف الرياضية: حرب متسخة من أجل كليان مبابي

شكل صراع ريال مدريد وباريس سان جيرمان من أجل النجم الفرنسي كيليان مبابي ومهاجمة ليوناردو للفريق الإسباني وقرعة دوري أبطال أوروبا العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وإمكانية خروجه من يوفنتوس ومصير عدة لاعبين من برشلونة وأزمة سفر اللاعبين للمشاركة برفقة منتخبات بلدانهم وقرار هاري كين البقاء في توتنهام ورغبة بيب غوارديولا في تدريب منتخب بعد رحيله من مانشستر سيتي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تصريحات البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان حول كليان مبابي وكتبت :“ إذا أراد مبابي الرحيل فسيذهب، لكن عرض ريال مدريد لا يكفي“.

كما تحدثت عن قرعة دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ تشيلسي ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان جوز الهند للخمسة الرائعين“.

الصحيفة اهتمت بتعاقد أتلتيكو مدريد مع البرازيلي ماتيوس كونها.

سبورت

ركزت الصحيفة على الحرب بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بشأن كليان مبابي وكتبت :“حرب متسخة من أجل كليان مبابي“.

كما تحدثت عن برشلونة ومصير كوتينيو وأومتيتي وكتبت :“ الفرصة الأخيرة لكوتينيو وأومتيتي ”.

الصحيفة اهتمت بقرعة دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ برشلونة يحاول تجنب بايرن ميونخ وتشيلسي ومانشستر سيتي“.

كما اهتمت بمستقبل إلياكس موريبا نجم برشلونة الشاب وكتبت :“ فلورنتينو بيريز يتخلى عن التعاقد مع إلياكس ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة ومستقبل عدة لاعبين، الفرنسي صامويل أومتيتي والبرازيلي فيليب كوتينيو والبوسني ميراليم بيانيتش والشاب إلياكس موريبا وكتبت :“ مواضيع مثيرة ”.

كما تحدثت عن مطالب باريس سان جيرمان بشأن كليان مبابي وكتبت :“ باريس سان جيرمان يطلب أكثر ”.

الصحيفة اهتمت بتصريحات بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وكتبت :“ غوارديولا يرغب في تدريب منتخب“.

آس

ركزت الصحيفة على مطالب باريس سان جيرمان للتخلي عن نجمه كليان مبابي لريال مدريد وكتبت :“ باريس سان جيرمان يريد 220 مليون يورو ”.

كما تحدثت عن قرعة دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ باريس سان جيرمان جوز الهند لأتلتيكو مدريد وفياريال ”.

الصحيفة اهتمت بتعاقد أتلتيكو مدريد مع البرازيلي ماتيوس كونها حتى 2026 وتألق السلوفيني روجليتش في طواف إسبانيا.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل هاري كين برفقة توتنهام والمدرب الإسباني بيب غوارديولا برفقة مانشستر سيتي وكتبت :“ هاري كين : سأبقى “ و “ بيب غوارديولا : سارحل ”.

كما اهتمت بتأهل آرسنال للدور القادم من كأس رابطة المحترفين على حساب ويست بروميتش ألبيون بنتيجة 6-0.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل النجمين كيليان مبابي في باريس سان جيرمان وكريستيانو رونالدو في يوفنتوس وكتبت :“ 215 مليون يورو من أجل كليان مبابي وكريستيانو رونالدو مجاني فقط ”.

كما اهتمت بانتقال كوريا لميلان وكتبت :“ كوريا في ميلان : بالفعل في الميدان اليوم ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء روما وطرابزون سبور في غياب الدوري الفاصل لمنافسة المؤتمر الأوروبي وكتبت :“ مورينيو مع روما الحقيقي ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس وكتبت :“ هذا هو عرض مانشستر سيتي ”.

كما اهتمت الصحيفة برفض السماح للاعبين بالتواجد برفقة منتخبات بلدانهم وكتبت :“ لا لاعبين للمنتخبات ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء روما وطرابزون سبورت في الدوري الفاصل للتأهل لدوري المجموعات بمنافسة كأس المؤتمر الأوروبي وكتبت :“ روما لا وقت للمزاح ”.

كما اهتمت بتصريحات ليوناردو بشأن مستقبل كليان مبابي وكتبت :“ قضية كليان مبابي : ليوناردو يهاجم ريال مدريد ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تصريحات ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان بشأن مستقبل النجم الفرنسي كليان مبابي وكتبت :“ باريس سان جيرمان استسلم ؟ ”.

كما تحدثت عن إقصاء موناكو من الدوري الفاصل للتأهل لدوري المجموعات على يد شاختار دونيتسك الأوكراني وكتبت :“ فقط الندم ”.

كما اهتمت بلقاء نيس وبوردو في الدوري الفرنسي وكتبت :“ نيس وبوردو دون جمهور ”.