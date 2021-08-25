لاغازيتا: مباراة إمبولي قد تكون الأخيرة لرونالدو مع يوفنتوس

أشارت عدة تقارير صحفية إلى أن مباراة يوفنتوس وإمبولي يوم السبت المقبل قد تكون الأخيرة لكريستيانو رونالدو مع فريق السيدة العجوز في ظل تكهنات بشأن انتقال النجم البرتغالي إلى مانشستر سيتي.

وقالت عدة وسائل إعلام إيطالية إن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو وصل تورينو لإجراء محادثات طارئة مع مهاجم يوفنتوس وناديه وسط تقارير بشأن اهتمام مانشستر سيتي وكذلك باريس سان جيرمان بضم قائد البرتغال.

مانشستر سيتي يحدد شرط التعاقد مع كريستيانو رونالدو https://t.co/oiW2xvM6JC pic.twitter.com/YqQ5o4DxqD — إرم سبورت (@EremSports) August 25, 2021

وذكرت وسائل إعلام متنوعة في إيطاليا والبرتغال وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا أن رونالدو يعتقد أن الوقت الذي قضاه في يوفنتوس قد انتهى وأنه يريد المضي قدمًا، لكن لا توجد عروض مؤكدة.

ويمثل راتب رونالدو، البالغ 30 مليون يورو في الموسم، مشكلة كبيرة يجب التعامل معها، ناهيك عن أن يوفنتوس يريد 30 مليون يورو لتجنب خسارة مبلغ انتقاله الأصلي البالغ 117 مليون يورو من ريال مدريد في عام 2018.

ومن المقرر أن ينتهي عقد رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، في نهاية هذا الموسم وتجديده غير محتمل بالنسبة لكافة الأطراف المعنية خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا التي أثرت على اقتصاد يوفنتوس والعديد من أندية أوروبا الكبرى.

سكاي سبورت إيطاليا#رونالدو طلب الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة يوفنتوس وأودينيزي

لأنه ينتظر عروضا للرحيل عن الفريق هذا الصيف#إرم_سبورت #يوفنتوس pic.twitter.com/LCE2WV2aJN — إرم سبورت (@EremSports) August 22, 2021

ووصل مينديز الآن تورينو لإجراء محادثات طارئة مع كل من رونالدو ويوفنتوس، حيث أوشكت فترة الانتقالات الحالية على الانتهاء.

وأفادت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ وموقع ”كالتشيو ميركاتو“ ووسائل إعلام إيطالية أخرى بأن مينديز وصل مطار كاسيل في تورينو بطائرة خاصة وتوجه مباشرة إلى منزل رونالدو.

وقد يكون مانشستر سيتي مهتمًا بالتعاقد مع رونالدو لكن دون دفع مبلغ مالي كبير، لذلك يحرص على عقد صفقة تبادلية يتم فيها انتقال بعض لاعبيه إلى يوفنتوس.

تقرير: مستقبل كريستيانو رونالدو سيكون في السعودية أو قطر https://t.co/6GeJzeVfVh pic.twitter.com/jeX0CfymU9 — إرم سبورت (@EremSports) August 22, 2021

أما بالنسبة لباريس سان جيرمان، فيبدو أنه يميل أكثر نحو روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ إذا نجح كيليان مبابي في تحقيق حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقد يؤدي ذلك إلى تأثير كبير في سوق الانتقالات، لكن رونالدو ينتظر ما ستسفر عنه الساعات والأيام المقبلة قبل انتهاء فترة الانتقالات بنهاية الشهر الحالي.

وجلس رونالدو على مقاعد البدلاء في المباراة الافتتاحية ليوفنتوس، حيث تعادل 2/2 مع أودينيزي، ما زاد الشكوك حول مستقبله.