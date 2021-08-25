رياضة

بايرن ميونخ يكتسح بريمر 12/0 في كأس ألمانيا
تاريخ النشر: 25 أغسطس 2021 20:06 GMT
تاريخ التحديث: 25 أغسطس 2021 20:30 GMT

بايرن ميونخ يكتسح بريمر 12/0 في كأس ألمانيا

اكتسح بايرن ميونخ منافسه بريمر بنتيجة 12/0 في الدور الأول من كأس ألمانيا، اليوم الأربعاء. وسجل أهداف بايرن ميونخ إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ (4 أهداف)، وجمال

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اكتسح بايرن ميونخ منافسه بريمر بنتيجة 12/0 في الدور الأول من كأس ألمانيا، اليوم الأربعاء.

وسجل أهداف بايرن ميونخ إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ (4 أهداف)، وجمال موسيالا (هدفين)، وكورينتين توليسو (هدفين)، وماليك تيلمان، وليروي ساني، وبونا سار، وميكائيل كويسانسي.

وانتهى الشوط الأول بتفوق بايرن ميونخ 5/0، قبل أن يسجل في الشوط الثاني 7 أهداف.

وقالت شبكة ”أوبتا“ للأرقام والإحصاءات إن بايرن ميونخ سجل 5 أهداف في الشوط الأول، لأول مرة في إحدى مبارياته في كأس ألمانيا منذ العام 1997.

وشهد موسم 1997/1998، تسجيل بايرن ميونخ أكثر من 5 أهداف خلال الشوط الأول من مباراته ضد فيلدبيرغ، في الدور الأول لكأس ألمانيا، والتي انتهت بفوز تاريخي للفريق البافاري بنتيجة 16/1.

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