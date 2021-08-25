بايرن ميونخ يكتسح بريمر 12/0 في كأس ألمانيا

اكتسح بايرن ميونخ منافسه بريمر بنتيجة 12/0 في الدور الأول من كأس ألمانيا، اليوم الأربعاء.

وسجل أهداف بايرن ميونخ إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ (4 أهداف)، وجمال موسيالا (هدفين)، وكورينتين توليسو (هدفين)، وماليك تيلمان، وليروي ساني، وبونا سار، وميكائيل كويسانسي.

وانتهى الشوط الأول بتفوق بايرن ميونخ 5/0، قبل أن يسجل في الشوط الثاني 7 أهداف.

بايرن ميونخ يضرب منافسه بريمر 12-0 في دور ال64 من كأس ألمانيا ليتأهل إلى دور ال32.. شوبو موتنغ تكفل وحده بأربعة أهداف. pic.twitter.com/H0fb5dRglA — إرم سبورت (@EremSports) August 25, 2021

وقالت شبكة ”أوبتا“ للأرقام والإحصاءات إن بايرن ميونخ سجل 5 أهداف في الشوط الأول، لأول مرة في إحدى مبارياته في كأس ألمانيا منذ العام 1997.

وشهد موسم 1997/1998، تسجيل بايرن ميونخ أكثر من 5 أهداف خلال الشوط الأول من مباراته ضد فيلدبيرغ، في الدور الأول لكأس ألمانيا، والتي انتهت بفوز تاريخي للفريق البافاري بنتيجة 16/1.