تسريبات: فوز جورجينيو بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن جورجينيو لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي سيحصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، خلال حفل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا المقرر غدا الخميس.

ولعب جورجينيو، البالغ من العمر 29 عامًا، دورًا رئيسيًا في فوز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا، وإيطاليا بلقب بطولة أوروبا 2020 في الصيف الحالي.

ولذلك تم ترشيحه للفوز بالجائزة المرموقة، إلى جانب زميله في تشيلسي نغولو كانتي ولاعب مانشستر سيتي كيفين دي بروين.

✨ NOMINEES: 2020/21 Men's Player of the Year ✨ 🇧🇪 De Bruyne

🇲🇫 Kanté

🇮🇹 Jorginho 🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 26 August 2021 🏆 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 19, 2021

وشارك الثلاثي في بطولة أوروبا 2020، حيث مثل دي بروين بلجيكا ولعب كانتي مع فرنسا، بينما توج جورجينيو باللقب مع إيطاليا، وهذه المرة الأولى خلال 11 عاما التي تنحصر فيها الخيارات بين لاعبي الوسط فقط، لكن لم يكشف الاتحاد الأوروبي (اليويفا) عن عدد الأصوات التي نالها الثلاثي.

ووفقًا لموقع ”توتو ويب ميركاتو“ الإيطالي، فإن جورجينيو مستعد الآن لاقتناص جائزة أفضل لاعب في أوروبا للعام الحالي، حيث خاض اللاعب الإيطالي 43 مباراة مع تشيلسي الموسم الماضي وسجل ثمانية أهداف.

وقد لعب دورًا رئيسيًا في فوز فريق المدير الفني الألماني توماس توخيل على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم واصل هذا المستوى الرائع في بطولة يورو 2020، حيث فازت إيطاليا بركلات الترجيح على إنجلترا في النهائي، لترفع الكأس في استاد ويمبلي.

✨ NOMINEES: 2020/21 Men's Coach of the Year ✨ 🇪🇸 Guardiola

🇮🇹 Mancini

🇩🇪 Tuchel 🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 26 August 2021 🏆 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 19, 2021

وشهد هذا العام المذهل فوز كانتي ودي بروين على نجوم مثل ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي في ترشيحات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

وجورجينيو هو أيضا رابع مرشح للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، خلف ميسي وليفاندوفسكي وكانتي.

وبخلاف ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فاز لوكا مودريتش فقط بالجائزة منذ عام 2008، حيث سيطر النجم الأرجنتيني ورونالدو على الجائزة منذ ذلك التاريخ، ولم يكسر هيمنتهما سوى مودريتش.

وبعد 12 شهرًا رائعًا، يتطلع تشيلسي إلى ربط جورجينيو بعقد جديد، بينما يستعد ليبلغ الثلاثين من عمره، حيث يتبقى أمام بطل أوروبا عامان في عقده الحالي.

من ناحية أخرى، تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدير فني في العام طرفي نهائي دوري الأبطال: بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، توماس توخيل (تشيلسي)، ومدرب إيطاليا روبرتو مانشيني.