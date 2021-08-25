مانشستر سيتي يحدد شرط التعاقد مع كريستيانو رونالدو

كشفت وسائل إعلام إنجليزية عن شرط مانشستر سيتي للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، في السوق الصيفي الحالي.

ويرتبط رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، بالرحيل عن يوفنتوس رغم أنهما يرتبطان بعقد حتى يونيو 2022.

في حين كان مانشستر سيتي يريد التعاقد مع هاري كين من توتنهام، قبل أن يعلن المهاجم الإنجليزي بقاءه مع السبيريز الموسم الحالي.

⚽️🥅 رونالدو يسجل هدفه الـ10 ويواصل تحطيم الأرقام في بطولة أمم أوروبا، محطماً رقم الفرنسي ميشيل بلاتيني كهداف تاريخي للبطولة (علماً بأن بلاتيني سجل أهدافه الـ9 في بطولة واحدة يورو 1984) #المجر_البرتغال | #يورو2020 pic.twitter.com/4kySdJDirg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2021

وقالت صحيفة ”ذا صن“ أن مانشستر سيتي سيتحرك للتعاقد مع كريستيانو رونالدو، فقط إذا غادر المهاجم البرازيلي رحيم سترلينغ.

وأوضحت أن مانشستر سيتي هو النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع رونالدو هذا الصيف، خاصة بعد فشل التعاقد مع مهاجم قوي، بعد رحيل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن مانشستر سيتي متردد في دفع قيمة التعاقد مع رونالدو، لكنه مستعد لعقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس ينتقل بموجبها غابرييل جيسوس إلى النادي الإيطالي.

لكن قبل ذلك يريد مانشستر سيتي التخلص من رحيم سترلينغ، ثم يتجه للتعاقد مع رونالدو، الذي لعب 6 مواسم لمانشستر يونايتد بين 2003 و2009.

وسبق أن تردد أن يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع جيسوس، البالغ من العمر 24 عاما، في حال رحيل رونالدو هذا الصيف، وهو ما يمكن أن يحدث في صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي.

رونالدو يريد السيتي

وكانت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية قد أفادت بأن رونالدو يحاول التوصل لاتفاق يؤدي لانتقاله إلى مانشستر سيتي، مع اقتراب نهاية السوق الصيفي.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن 4 أندية قادرة على تحمل رواتب رونالدو، لكن اللاعب اختار مانشستر سيتي؛ لأنه يريد تحقيق الكرة الذهبية للمرة الخامسة في تاريخه.

وأثير الكثير من الجدل حول مستقبل رونالدو بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة يوفنتوس مع أودينيزي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، قبل أن يشارك في الدقيقة 60، يوم الأحد الماضي.

وقالت شبكة ”سكاي سبورت“ إن رونالدو هو من طلب الجلوس على دكة الاحتياط؛ لأنه ينتظر عروضا للرحيل عن الفريق هذا الصيف، وهو ما نفاه المدرب ماسيمليانو آليغري.

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس من ريال مدريد صيف العام 2018، مقابل أكثر من 100 مليون يورو، وسجل مع الفريق 101 هدف، وصنع 22 في 133 مباراة مع يوفنتوس.