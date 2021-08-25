بعد انضمام ميسي لباريس سان جيرمان.. شركة بيكيه تشتري حقوق الدوري الفرنسي

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الشركة المملوكة لجيرارد بيكيه مدافع برشلونة اشترت حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي حتى عام 2024، مما يعني أنه يمكن لجماهير برشلونة مشاهدة نجمها السابق ليونيل ميسي وهو يلعب بقميص باريس سان جيرمان.

ووفقا لموقع 2Playbook تريد شركة كوزموس المملوكة لبيكيه الاستفادة من تأثير ميسي في كرة القدم الفرنسية، حيث انضمت انضمت الشركة القابضة التي يرأسها بيكيه إلى شركة Enjoy Television للحصول على حقوق البث التلفزيوني للدوري الفرنسي بدرجتيه الأولى والثانية في إسبانيا للمواسم الثلاثة القادمة، لم يتم الإعلان عن الشروط المالية للصفقة على الرغم من أن العقد السابق الذي تملكه محطة موفيستار لم يتجاوز 2.5 مليون يورو سنويًا.

وتقوم المجموعة بوضع اللمسات الأخيرة على مفاوضات الترخيص الفرعي، حيث إن الهدف هو أن تكون هناك قناة تلفزيونية مسؤولة عن البث، وبعبارة أخرى ستتحمل كوزموس و Enjoy Television في البداية مخاطر الاستثمار حتى يعثروا على مشغل سمعي بصري لبث المباريات.

وتأتي هذه الاتفاقية بعد أسابيع قليلة من تعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي، كان لم شمل المهاجم الأرجنتيني مع نيمار الهدف الرئيسي للعملية ، وكذلك الظهور الأول لسيرجيو راموس في نفس الفريق كذلك، فضلا عن المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

ويبدو أن تحرك بيكيه يأتي من دافع عشقه لميسي تحديدا، خاصة أن ”موفيستار“ لم تبد اهتماما بالدوري الفرنسي وهذا يوضح أنهم ما زالوا بعيدين عن بطولات مثل الدوري الألماني أو الإيطالي.

والآن سنرى أن وصول ميسي سيقيس الاهتمام الحقيقي الذي يثيره الدوري الفرنسي على الصعيد التجاري في إسبانيا، وقبل كل شيء، هناك عامل آخر: ما إذا كان كيليان مبابي موجودًا أم لا، حيث إن رحيله عن باريس سان جيرمان قد يؤدي إلى إعادة تقييم هذه الحقوق أو إهمالها.

وبعد التتويج بالدوري الإسباني عشر مرات بجانب أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا خلال مسيرة استمرت 17 عاما في برشلونة غادر ميسي في انتقال مجاني بعد أن أعلن خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني عدم إمكانية الإبقاء عليه.

ولم يشارك ميسي البالغ عمره 34 عاما مع العملاق الفرنسي حتى الآن بعد انضمامه من برشلونة في وقت سابق هذا الشهر وتم تقديمه أمام الجماهير خلال الفوز 4-2 على ستراسبورغ قبل نحو أسبوعين.