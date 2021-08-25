تطورات مهمة في صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

رفض البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي تفاوض ريال مدريد مباشرة مع كيليان مبابي مهاجم النادي الباريسي، واصفا الأمر بأنه غير شرعي.

وأرسل ريال مدريد عرضًا بقيمة 160 مليون يورو للتعاقد مع مبابي خلال فترة الانتقالات الحالية، لكن ليوناردو نفى وجود أي اتصالات حاليا بشأن هذا الأمر بعد رفض العرض، مؤكدا أن موقف ناديه كان دائمًا الحفاظ على كيليان وتمديد عقده.

وأضاف الدولي البرازيلي السابق في مقابلة مع محطة RMCsport التلفزيونية الفرنسية ”لقد قدمنا ​​عرضين كبيرين لكيليان: أحدهما قبل شهرين ويتساوى مع اللاعبين في الأجر والآخر على أعلى قائمة الأجور مؤخرًا. نريد أن نثبت له أنه لاعب مهم، في قلب مشروعنا، ولكن ليس فوق المشروع.

”بالمقارنة مع عرض ريال مدريد، يبدو الأمر وكأنه إستراتيجية للحصول على رفضنا وإظهار أنهم جربوا كل شيء والانتظار لمدة عام للحصول عليه مجانًا. لقد مر عامان منذ أن تصرف ريال مدريد على هذا النحو، ما قام به ريال مدريد غير سليم وغير قانوني لأنهم اتصلوا باللاعب وهذا غير مقبول لنا. هذا هو الدليل الحقيقي على الإستراتيجية التي يتبعها ريال مدريد: يصل العرض قبل عام واحد من نهاية عقده وسبعة أيام من نهاية فترة الانتقالات، إنهم يريدون رفضنا والظهور أمام كيليان أنهم حاولوا بكافة الطرق والبدء في التفاوض للعام المقبل“.

وفي سؤال من المحطة عن رفض العرض المدريدي قال ليوناردو ”نعم رفضناه. لكننا لا نعيق أحدا. إذا أراد أي شخص الذهاب وتم استيفاء شروطنا فسنرى، لكننا صنعنا حلمًا مع لاعبينا هذا الصيف ، ولن نسمح لأي شخص أن يدمره، يعتبر العرض بعيدا كل البعد عما يمثله كيليان اليوم. كما أننا مدينون بجزء من هذه الأموال لموناكو ونرى أن العرض غير كافٍ. العرض يدور حول 160 مليون يورو. وإنه أقل مما دفعناه مقابل الحصول على خدماته من موناكو. لكن هذه هي الطريقة التي يعمل بها ريال مدريد“.

🛑وعن رغبة مبابي في الرحيل قال ليوناردو ”يبدو لي أن كيليان مبابي يريد المغادرة. إذا قدم ريال مدريد عرضًا، يبدو الأمر واضحًا بالنسبة لي، أعتقد أنه واضح للجميع. لا يمكننا تغيير خططنا في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات. إذا أراد الرحيل فلن نمنعه، لكن هذا وفقًا لشروطنا. لقد تحدثنا كثيرا مع اللاعب ، وكان دائمًا يخبرنا بنفس الأشياء. وعد كيليان دائمًا بأنه لن يترك النادي مجانًا. هذا دائمًا ما قاله لنا“.

ويعد تصريح ليوناردو أول إعلان رسمي من باريس عن إمكانية السماح لمبابي بالخروج من النادي هذا الصيف.

وقال ليوناردو إن سان جيرمان لم يفتح باب المغادرة أبدا أمام مبابي، موضحا ”لم نفتح باب المغادرة أبدًا. يقول الناس إنني أريد أن أبيع وليس ناصر (الخليفي)، لكن أنا أو ناصر نفكر بنفس الطريقة. نحن ندافع عن النادي. هدفنا هو تمديد بقائه والحفاظ عليه. لكن إذا أراد اللاعب الرحيل فهذا يخضع لشروطنا وليس فقط بشأن كيليان بل لجميع اللاعبين“.

وتابع :“مبابي وعدنا ألا يخرج من النادي مجانا“.

ونفى ليوناردو وجود خطط للتفاوض مع ريال مدريد، قائلا ”الموعد النهائي للتفاوض 31 أغسطس الحالي عند منتصف الليل. هكذا تكون فترة الانتقالات ، بالنسبة لنا نحن واضحون: نحافظ عليه (مبابي) ونمدد عقده. لكننا لن نسمح له بالذهاب مقابل أقل مما دفعناه عندما كنا لا نزال مدينين بأموال لموناكو“.