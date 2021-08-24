الفيفا سيتسلم أكثر من 201 مليون دولار من الأموال المصادرة في تحقيق فساد

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيتلقى أكثر من 201 مليون دولار من الأموال المصادرة خلال تحقيق في فساد عالمي متعلق باللعبة.

ومنذ أن كشفت وزارة العدل الأمريكية عن تحقيق فساد في 2015، تم توجيه اتهامات جنائية إلى أكثر من 50 متهمًا، واعترف 27 شخصًا، و 4 هيئات بالذنب، وأُدين شخصان في المحاكمة.

وقالت القائمة بأعمال المدعي العام الأمريكي جاكلين إم.كاسوليس للمنطقة الشرقية من نيويورك في بيان: ”يؤكد إعلان، اليوم، أن الأموال التي سرقها مسؤولو كرة القدم الفاسدون، ومسؤولو التسويق الرياضي عن طريق الاحتيال والجشع، سيتم استردادها، وستستخدم في صالح اللعبة.

وأضافت: ”منذ البداية، ركز هذا التحقيق على تقديم المخالفين للعدالة، وإعادة المكاسب غير المشروعة التي حصلوا عليها إلى كل من يعمل لصالح هذه اللعبة الجميلة“.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن 32.3 مليون دولار من الأموال المصادرة تم الاتفاق مبدئيًا على توزيعها على الفيفا، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى، والكاريبي، لكرة القدم (الكونكاكاف)، واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، ومختلف الاتحادات الوطنية الأخرى.