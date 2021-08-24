ليكيب: كريستيانو رونالدو يستهدف الانتقال إلى مانشستر سيتي

كشفت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، يحاول التوصل لاتفاق من أجل انتقال محتمل إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن ”هناك 4 أندية قادرة على تحمل رواتب رونالدو، لكن اللاعب اختار مانشستر سيتي لأنه يرغب في تحقيق الكرة الذهبية مجدداً“.

وأشارت: ”بيئة رونالدو يحاولون فتح الباب أمام صفقة بين يوفنتوس ومانشستر سيتي في الأيام الأخيرة من الميركاتو الجاري، والأمر معتمد بشكل كبير على فشل ضم هاري كين، نجم توتنهام“.

وأوضحت: ”سيكون تحقيق هذه الصفقة معقدا للغاية، لكن المنفذ يؤكد أن الأفراد المعنيين يقومون بالعمل اللازم، لم يعد رونالدو يخفي رغبته في مغادرة يوفنتوس لمن حوله“.

وأكمل تقرير الصحيفة: ”تحدث رونالدو مع عدد من لاعبي مانشستر سيتي بشأن الخطوة، وهم برناردو سيلفا وروبن دياز وكانسيلو، يعتقد اللاعب أن الصفقة ستتم هذا الصيف“.

وأكدت: ”قد تشهد الصفقة عملية مبادلة، بيرناردو سيلفا إلى اليوفي ورونالدو إلى سيتي، مينديز، وكيل أعمال الدون، واثق من إمكانية إتمام الصفقة، وفقاً للمحادثات التي أجراها مع مانشستر سيتي“.

وأوضحت: ”مانشستر سيتي مستعد لتقديم الراتب المطلوب من رونالدو، البالغ 31 مليون يورو في العام،، ولكن ليس بجانب دفع مبلغ مالي كبير، ومن هنا جاءت المفاوضات بشأن صفقة المبادلة، يمكن أيضاً إدخال لابورت في الصفقة“.

ودارت العديد من التكهنات بشأن مستقبل رونالدو مع يوفنتوس، خصوصاً بعد جلوسه على دكة البدلاء في مباراة أودينيزي، يوم السبت الماضي، حيث أكدت العديد من المصادر الصحفية أن النجم البرتغالي هو من طلب ذلك لأنه يريد المغادرة، رغم تأكيدات بافيل نيفيد وماسيميليانو أليغري أنه سيستمر مع الفريق.

وارتبط اسم رونالدو بانتقال محتمل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تعاقد مؤخراً مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفريقيه السابقين مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد.

وكانت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية ذكرت مؤخرا أن يوفنتوس يفضل بيع رونالدو إلى مانشستر سيتي على وجه التحديد، قبل إغلاق السوق.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مانشستر سيتي هو الخيار المفضل ليوفنتوس؛ لأن النادي سيطلب التعاقد مع غابرييل جيسوس مقابل السماح لرونالدو بالانتقال إلى ملعب الاتحاد.

وأضاف التقرير أن سيتي سيفكر بالتوقيع مع رونالدو حال فشل بالتعاقد مع هاري كين خلال الأيام المقبلة، وهذا سيساعد يوفنتوس على جلب جيسوس الذي حاول النادي التعاقد معه أكثر من مرة في السنوات الماضية.

ويخوض البرتغالي عامه الأخير في عقده مع يوفنتوس الذي انضم إليه في صيف 2018 من ريال مدريد، لكن يبدو أنه لا يريد الانتظار حتى صيف 2021 للرحيل عن عملاق تورينو، بل يبحث ابن الـ36 عاماً عن مغامرة جديدة.

وسجل رونالدو 29 هدفاً الموسم الماضي في الدوري الإيطالي، وقبلها بعام سجل 31 هدفا، بينما أحرز 21 هدفاً في موسمه الأول مع يوفنتوس 2018-2019.

وتم ربط النجم البرتغالي خلال الأيام القليلة الماضية بالعودة إلى ريال مدريد، لكن النادي الإسباني خرج لينفي الشائعات سريعاً، عبر مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي قال في تغريدة بحسابه على ”تويتر“: ”كريستيانو رونالدو أحد أساطير ريال مدريد، ولديه كل حبي واحترامي، لكنني لم أطلب أو أخطط للتوقيع معه. نحن نتطلع إلى الخطوة التالية في طريقنا“.

وخرج رونالدو بدوره لينفي هذه الشائعات ببيان غاضب، قال فيه: ”بعيداً عن عدم الاحترام لي كرجل وكلاعب، فإن الطريقة التافهة التي تتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام، هي عدم احترام لجميع الأندية المشاركة في هذه الشائعات، وكذلك لاعبيها وموظفيها“.