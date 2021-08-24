رئيسة تنزانيا تثير جدلا بوصف صدور لاعبات كرة القدم بـ"المسطحة"

قالت سامية سولو حسن، رئيس تنزانيا، إن لاعبات كرة القدم في بلادها ”يملكن صدور مسطحة“ وأنهن غير جذابات للزواج، خلال استضافتها لفريق كرة القدم التنزاني تحت 23 عامًا بالقصر الرئاسي بحسب bbc.

وتبلغ سامية حسن من العمر 61 عامًا ، وهي أول امرأة تتولى رئاسة دولة في تنزانيا.

وأثارت تصريحات الرئيسة التنزانية جدلًا واسعًا، وردود فعل غاضبة، حيث تم إدانة تعليقاتها على نطاق واسع.

وقالت كاثرين روج، وهي رئيسة الجناح النسائي في حزب شاديما التنزاني المعارض، وعضوة البرلمان السابقة: ”تعليق الرئيسة على لاعبات كرة القدم، هو إهانة لجميع النساء“.

وعبّرت باحثة متخصصة في الصحة العقلية، تُدعى لوساجو، عن صدمتها من تصريحات سامية حسن.

وقالت الرئيسة التنزانية في معرض حديثها، إنه بينما كانت لاعبات كرة القدم في بلادها تجعلها فخورة بالفوز بالألقاب، فإن بعضهن لم يكن لديهن فرصة للزواج، بسبب مظهرهن.

وواصلت : ”إذا أحضرناهم هنا واصطفوا، فبسبب صدورهم المسطحة، قد تعتقدون أنهنّ رجال وليسوا نساءً“.

”على الرغم من أن بعض الرياضات متزوجات، فإن معظمهن لسن كذلك، وتبقى حياة الزواج بالنسبة لهنّ كالحلم“.

وطالبت سامية حسن، بالاعتناء بالرياضيات بعد اعتزالهنّ، حيث تتعرض أجسادهن للإرهاق، بسبب ممارسة الرياضة.