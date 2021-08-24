الصحف الرياضية: رونالدو مفتاح مستقبل مبابي.. وبيكيه يرغب في شراء شركة برشلونة

شكل مصير الفرنسي كليان مبابي في باريس سان جيرمان وفتح الباب لبيعه وانطلاق الألعاب البارالمبية الصيفية طوكيو 2020 العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بفوز إشبيلية وصعوده لصدارة الدوري الإسباني وتخفيض جوردي ألبا لراتبه برفقة برشلونة وأزمة لقاء نيس وأولمبيك مارسيليا وأخبار سوق الانتقالات وفوز ويستهام يونايتد على ليستر سيتي في إنجلترا وميلان على سامبدوريا في إيطاليا ومصير كريستيانو رونالدو في يوفنتوس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مصير النجم الفرنسي كليان مبابي في باريس سان جيرمان وكتبت :“ باريس سان جيرمان يفتح الباب لكليان مبابي ”.

الصحيفة تحدثت عن فوز إشبيلية على خيتافي في الدوري الإسباني وصعوده للصدارة وكتبت :“ لاميلا يمنح الصدارة لإشبيلية بهدف في الدقيقة 93 ”.

الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات وكتبت :“ ماتيوس كونها يقترب من أتلتيكو مدريد ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على جوردي ألبا الظهير الأيسر لبرشلونة وكتبت :“ ألبا يخفض راتبه ”، وعن مصير لاعبي برشلونة كتبت :“ بيانيتش رحيل وشيك ومصير أومتيتي يزداد تعقيدا ”.

كما تحدثت عن تصريحات جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وكتبت :“ أرغب في شراء شركة برشلونة ”.

الصحيفة اهتمت بمصير كليان مبابي في باريس سان جيرمان وكتبت :“ باريس سان جيرمان يفكر في بيع مبابي ”.

كما اهتمت بمن يسدد ضربات الجزاء بعد رحيل ميسي من برشلونة وكتبت :“ من يسدد ضربات الجزاء بعد رحيل ميسي؟“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تخفيض جوردي ألبا لراتبه برفقة برشلونة وكتبت :“ ألبا يخفض راتبه ”.

كما اهتمت بالنجم الشاب النمساوي يوسف ديمير وكتبت :“ من كرانكل لديمير ”.

الصحيفة اهتمت بمصير كليان مبابي في باريس سان جيرمان وكتبت :“ باريس سان جيرمان يرغب في بيع كليان مبابي“.

كما اهتمت بفوز إشبيلية على خيتافي 1-0 وصعوده لصدارة الدوري الإسباني والألعاب البارالمبية طوكيو 2020 ”.

آس

ركزت الصحيفة على مصير كليان مبابي في باريس سان جيرمان وارتباطه بمصير كريستيانو رونالدو في يوفنتوس وكتبت :“رونالدو مفتاح مستقبل مبابي ”.

كما تحدثت عن جيرارد بيكيه وإصاباته وكتبت :“ بيكيه أكثر هشاشة ”.

وعن سوق الانتقالات كتبت :“ كونها اقترب أكثر من أتلتيكو مدريد ”.

كما اهتمت بالألعاب البرالمبية طوكيو 2020 ومشاركة الرياضيين الإسبان وفوز إشبيلية على خيتافي وصعوده لصدارة ترتيب الدوري الإسباني.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الألعاب البارالمبية الصيفية طوكيو 2020 وكتبت :“ مهمة من ذهب ”.

كما اهتمت بمخلفات إيقاف لقاء نيس وأولمبيك مارسيليا والحرب بين الفريقين وكتبت :“ لقاء آخر بدأ ”.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز وستهام يونايتد على ليستر سيتي 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز وتسجيل ميشيل أنطونيو هدفين ليدخل تاريخ فريقه وكتبت :“ سجل ميشيل أنطونيو ليصبح الرقم 1 ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ميلان أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي وكتبت :“ ميلان يخدش واللؤلؤة هي دياز“.

كما تحدثت عن مصير كريستيانو رونالدو في يوفنتوس وكتبت :“ الأيام السبعة لكريستيانو رونالدو ”.

الصحيفة اهتمت بأخبار الأندية الإيطالية وسوق الانتقالات.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس و مدربه ماسيميليانو أليغري وكتبت :“ غضب أليغري ”.

كما تحدثت عن فوز ميلان على سامبدوريا 1-0 في الدوري الإيطالي وكتبت :“دياز ذهب ميلان“.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات الأندية الإيطالية.