تقارير: باريس سان جيرمان يفكر في بيع كليان مبابي هذا الصيف

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان تفكر في بيع النجم الفرنسي كليان مبابي هذا الصيف بعد إصراره على عدم تجديد عقده ورفضه العرض الأخير من النادي، وهو عقد لمدة 5 مواسم مع إمكانية موسم إضافي سادس وزيادة كبيرة في راتبه.

وبحسب قناة “ RMC“ الفرنسية فإن إدارة باريس سان جيرمان في وضع يفرض عليها بيع النجم الفرنسي كليان مبابي هذا الصيف وجني أموال من بيعه بدلا من تركه يرحل مجانا صيف 2022.

ونقل القطري ناصر الخليفي رئيس الفريق الباريسي العرض الأخير لممثلي النجم الفرنسي لكنه قوبل بالرفض مثل باقي عروض التجديد.

وأكدت تقارير إعلامية إسبانية أن كليان مبابي يرغب في قيادة مشروع في نادٍ كبير بدلا من دور النجم الثالث خلف ميسي ونيمار وراتب أقل منهما في باريس سان جيرمان ويفضل الانتقال لريال مدريد.

وبحسب تقارير إعلامية، لم يصل باريس سان جيرمان أي عرض من ريال مدريد، وكان العرض الوحيد الذي وصل باريس من نادٍ في الدوري الإنجليزي.

باريس سان جيرمان يستقر على بديل مبابي حال انتقاله لريال مدريد https://t.co/WKQOd6uHQF pic.twitter.com/la9eE3B16Q — إرم سبورت (@EremSports) August 23, 2021

لكن صحيفة ”ماركا“ أكدت أن خطة ريال مدريد في ضم النجم الفرنسي هذا الصيف نجحت بعدما رفض كل العروض لتجديد عقده وهو ما يفتح الباب أمامها لدخول التفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان في اللحظات الأخيرة.

ولم يسمح ريال مدريد لأي وسيط بالتدخل في الصفقة تجنبا لأي مشاكل أو نزاع، كما فند كل الشائعات للحفاظ على علاقات جيدة بإدارة باريس سان جيرمان، وليكون في موقف قوة حين يتقدم بعرضه في الوقت المناسب الذي من المحتمل أن يكون خلال نهاية هذا الأسبوع.