وقته مع يوفنتوس انتهى.. هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى توتنهام؟

قالت تقارير صحفية إيطالية، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس قد ينتهي إلى توتنهام الإنجليزي في السوق الصيفي الحالي.

وأثير الكثير من الجدل حول مستقبل رونالدو بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة يوفنتوس مع أودينيزي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، قبل أن يشارك في الدقيقة 60، أمس الأحد.

وقالت شبكة ”سكاي سبورت“ إن رونالدو هو من طلب الجلوس على دكة الاحتياط لأنه ينتظر عروضا للرحيل عن الفريق هذا الصيف.

السرقة تبدأ.. شقيقة رونالدو تسخر من إلغاء هدفه في مباراة يوفنتوس وأودينيزي https://t.co/huCSU6M6wq pic.twitter.com/bgRpVTodCx — إرم سبورت (@EremSports) August 23, 2021

في حين نفى بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس، وماسيميليانو آليغري مدرب الفريق ما تردد عن رحيل رونالدو، وأكد الأخير أنه هو من اتخذ قرار إجلاس رونالدو على دكة الاحتياط.

واليوم الإثنين، قال موقع ”سبورت إيطاليا“، إن وقت رونالدو مع يوفنتوس قد انتهى، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2022.

وقال ميشيل كريشيلو، الرئيس التنفيذي لشبكة سبورت إيطاليا: ”منذ عودته قلنا ذلك، هناك رغبة واضحة من جانب آليغري في عدم التعاون مع رونالدو، والعكس صحيح“.

وأضاف: ”انتهى دور رونالدو مع يوفنتوس، وتأكد هذا بجلوسه على دكة الاحتياط أمام أودينيزي، وبات توتنهام وجهة محتملة بالنسبة له“.

ومن المؤكد أن توتنهام سيسعى للتعاقد مع مهاجم قوي، في ظل ارتباط هدافه هاري كين بالانتقال إلى مانشستر سيتي.

إلغاء هدف كريستيانو رونالدو في الدقيقة 90 على أودينيزي لتنتهي المباراة 2-2..#يوفنتوس #أودينيزي_يوفنتوس pic.twitter.com/CLFjQrrV4x — إرم سبورت (@EremSports) August 22, 2021

وقد يكون توتنهام بوابة رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، للعودة للدوري الإنجليزي بعد 6 مواسم قضاها مع مانشستر يونايتد بين 2003 و2009.

سخرية شقيقة رونالدو

وفي وقت سابق، سخرت إلما شقيقة كريستيانو رونالدو، من قرار إلغاء الهدف الذي سجله في مباراة يوفنتوس مع أودينيزي، في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وسجل رونالدو هدفا ليوفنتوس في اللحظات الأخيرة من المباراة، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف قبل الاستعانة بتقنية حكم الفيديو (VAR)، بداعي تقدم رونالدو بجزء صغير من كتفه على أحد مدافعي أودينيزي.

ونشرت إلما صورة لقطة الهدف عبر موقع ”إنستغرام“، وعلقت: ”لو كان لديك كتفي لهربت من التسلل، تحتاج إلى استبدال الكتف الكبير بآخر متوسط“.

وأضافت إلما: ”السرقة تبدأ“.

وانتهت مباراة يوفنتوس مع أودينيزي بالتعادل 2/2، حيث افتتح النجم الأرجنتيني باولو ديبالا التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة الثالثة، وعزز خوان كوادرادو النتيجة للبيانكونيري في الدقيقة 23.

غير أن أودينيزي عدل النتيجة بعدما سجل له روبرتو بيرييرا من ضربة جزاء في الدقيقة 51، وجيرارد دولوفيو في الدقيقة 83.