السرقة تبدأ.. شقيقة رونالدو تسخر من إلغاء هدفه في مباراة يوفنتوس وأودينيزي

سخرت إلما شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، من قرار إلغاء الهدف الذي سجله في مباراة يوفنتوس مع أودينيزي، أمس الأحد، في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وسجل رونالدو هدفا ليوفنتوس في اللحظات الأخيرة من المباراة، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف قبل الاستعانة بتقنية حكم الفيديو (VAR)، بداعي تقدم رونالدو بجزء صغير من كتفه على أحد مدافعي أودينيزي.

وعبر حسابها في موقع ”إنستغرام“ نشرت إلما صورة للقطة، وعلقت: ”لو كان لديك كتفي لهربت من التسلل، تحتاج إلى استبدال الكتف الكبير بآخر متوسط“.

وأضافت إلما: ”السرقة تبدأ“.

وانتهت مباراة يوفنتوس مع أودينيزي بالتعادل 2/2، حيث افتتح النجم الأرجنتيني باولو ديبالا التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة الثالثة، وعزز خوان كوادرادو النتيجة للبيانكوبيري في الدقيقة 23.

غير أن أودينيزي عدل النتيجة بعدما سجل له روبرتو بيرييرا من ضربة جزاء في الدقيقة 51، وجيرارد دولوفيو في الدقيقة 83.

وبدأ رونالدو المباراة على دكة الاحتياط، قبل أن يشركه المدرب ماسيمليانو آليغري في الدقيقة 60.

وقالت شبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“ إن رونالدو طلب الجلوس على مقاعد البدلاء؛ لأنه ينتظر عروضًا للرحيل عن الفريق هذا الصيف.

إلغاء هدف كريستيانو رونالدو في الدقيقة 90 على أودينيزي لتنتهي المباراة 2-2..#يوفنتوس #أودينيزي_يوفنتوس pic.twitter.com/CLFjQrrV4x — إرم سبورت (@EremSports) August 22, 2021

رد حاسم

لكن بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس قال في تصريحات لشبكة ”DAZN“ بعد مواجهة أودينيزي: ”يجب ألا نحاول نسج قصص مثيرة من وحي الخيال“.

وأضاف نيدفيد: ”لقد كان قرار بقاء رونالدو بديلًا، مشتركًا بين المدرب واللاعب، ومن الطبيعي في بداية الموسم، ألا تبلغ قمة لياقتك. ويحاول المدرب استخدام أفضل تشكيلة في هذه اللحظة، على سبيل المثال جورجيو كيليني على مقاعد البدلاء اليوم أيضًا“.

وتابع: ”يمكنني دون تردد أن أؤكد أن رونالدو سيبقى في يوفنتوس هذا الموسم“.

في حين قال ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس، إنه هو من قرر جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء وليس اللاعب.

وقال آليغري: ”رونالدو بحالة جيدة، وتحدثت إليه قبل المباراة، وأبلغته بجلوسه على مقاعد البدلاء“.

وأضاف: ”رونالدو جعل نفسه متاحًا للعب، وقدم أداءً جيدًا بعد مشاركته“.

وانتقل رونالدو من ريال مدريد، إلى يوفنتوس صيف العام 2018، مقابل أكثر من 100 مليون يورو.

وسجل رونالدو 101 هدف، وصنع 22 في 133 مباراة مع يوفنتوس.

وحصل رونالدو مع يوفنتوس على لقبين في الدوري الإيطالي، ولقب في كأس إيطاليا، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي.