إيقاف مباراة نيس ومارسيليا بعد اقتحام الجماهير أرض الملعب (فيديو)‎

اقتحمت جماهير نيس ملعب مباراة فريقها أمام مارسيليا خلال مباراة الفريقين في إطار الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، في اللقاء الذي يقام على أرضية ملعب “ اليانز ريفييرا ”.

وسادت حالة من الفوضى خلال مباراة نيس ومارسيليا بعد أن تم إلقاء قارورة مياه على ديميتري باييت لاعب فريق مارسيليا من قِبل جماهير نيس.

وردَّ لاعب مارسيليا بالقارورة مرة أخرى في وجه الجماهير، مما أثار غضب جماهير نيس التي نزلت أرضية الملعب، وسادت حالة من الفوضى وتم إيقاف المباراة.

وأدى تصرف باييه لإثارة غضب جماهير نيس التي اقتحمت أرض الملعب، وقامت بالاشتباك مع باييه وبقية اللاعبين في الدقيقة ”74“، ليتدخل الأمن ثم توقفت المباراة.

أحداث شغب ضخمة في مباراة نيس ومارسيليا بالدوري الفرنسي حيث ألقى أحد الجماهير قارورة مياة على ديميتري باييه لاعب مارسيليا الذي قذفها بدوره إلى المدرج، لتقتحم الجماهير أرض الملعب وتتوقف المباراة. pic.twitter.com/l2rzeR7iXU — إرم سبورت (@EremSports) August 22, 2021

وخرج اللاعبون من الملعب وتوقفت المباراة لأكثر من ساعة قبل أن يطلب جان-بيير ريفير رئيس نيس من جماهير فريقه الهدوء وعاد لاعبو نيس للإحماء على أرض الملعب.

لكن مرسيليا رفض استكمال المباراة وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية اليومية أن ماتيو الجندوزي ولوان بيريس لاعبي مرسيليا تعرضا لإصابة في المشاجرة.

وكان نيس متقدما 1-صفر عند توقف اللعب قبل ربع ساعة من النهاية إذ أحرز المهاجم السويدي كاسبر دولبرج هدف صاحب الأرض في الدقيقة 49 فيما أهدر مرسيليا العديد من الفرص في الشوط الأول.