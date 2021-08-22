رياضة

إيقاف مباراة نيس ومارسيليا بعد اقتحام الجماهير أرض الملعب (فيديو)‎
تاريخ النشر: 22 أغسطس 2021 21:01 GMT
تاريخ التحديث: 22 أغسطس 2021 22:05 GMT

إيقاف مباراة نيس ومارسيليا بعد اقتحام الجماهير أرض الملعب (فيديو)‎

اقتحمت جماهير نيس ملعب مباراة فريقها أمام مارسيليا خلال مباراة الفريقين في إطار الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، في اللقاء الذي يقام على أرضية ملعب " اليانز

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

اقتحمت جماهير نيس ملعب مباراة فريقها أمام مارسيليا خلال مباراة الفريقين في إطار الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، في اللقاء الذي يقام على أرضية ملعب “ اليانز ريفييرا ”.

وسادت حالة من الفوضى خلال مباراة نيس ومارسيليا بعد أن تم إلقاء قارورة مياه على ديميتري باييت لاعب فريق مارسيليا من قِبل جماهير نيس.

وردَّ لاعب مارسيليا بالقارورة مرة أخرى في وجه الجماهير، مما أثار غضب جماهير نيس التي نزلت أرضية الملعب، وسادت حالة من الفوضى وتم إيقاف المباراة.

وأدى تصرف باييه لإثارة غضب جماهير نيس التي اقتحمت أرض الملعب، وقامت بالاشتباك مع باييه وبقية اللاعبين في الدقيقة ”74“، ليتدخل الأمن ثم توقفت المباراة.

وخرج اللاعبون من الملعب وتوقفت المباراة لأكثر من ساعة قبل أن يطلب جان-بيير ريفير رئيس نيس من جماهير فريقه الهدوء وعاد لاعبو نيس للإحماء على أرض الملعب.

لكن مرسيليا رفض استكمال المباراة وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية اليومية أن ماتيو الجندوزي ولوان بيريس لاعبي مرسيليا تعرضا لإصابة في المشاجرة.

وكان نيس متقدما 1-صفر عند توقف اللعب قبل ربع ساعة من النهاية إذ أحرز المهاجم السويدي كاسبر دولبرج هدف صاحب الأرض في الدقيقة 49 فيما أهدر مرسيليا العديد من الفرص في الشوط الأول.

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