رياضة

يوفنتوس يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بالتعادل مع أودينيزي
تاريخ النشر: 22 أغسطس 2021 18:42 GMT
تاريخ التحديث: 22 أغسطس 2021 19:00 GMT

يوفنتوس يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بالتعادل مع أودينيزي

من المقرر أن يلعب يوفنتوس مع إمبولي في الجولة الثانية، وميلان مع كالياري، وإنتر ميلان مع هيلاس فيرونا، وروما مع ساليرنيتانا، ونابولي مع جنوى، ولاتسيو مع سبيزيا.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

استهل يوفنتوس مشواره في الدوري الإيطالي بالتعادل 2/2 مع أودينيزي، اليوم الأحد.

وافتتح النجم الأرجنتيني باولو ديبالا التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة الثالثة، وعزز خوان كوادرادو النتيجة للبيان للبيانكوبيري في الدقيقة 23،

وانتهى الشوط الأول بتقدّم يوفنتوس 2/0.

لكن أودينيزي نجح بتعديل النتيجة عندما سجل له روبرتو بيرييرا من ضربة جزاء في الدقيقة 51، قبل أن يعدل الكفة جيرارد دولوفيو في الدقيقة 83.

وكان إنتر ميلان استهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز 4/0 على جنوة، في حين فاز لاتسيو 3/1 على إمبولي، وأتلانتا 2/1 على تورينو، وساسولو 3/2 على هيلاس فيرونا، كما فاز بولونيا 3/2 على ساليرنيتانا.

وفي وقت لاحق يلعب روما مع فيورنتينا، ونابولي مع فينيزيا.

على أن يلعب ميلان مع سامبدوريا، غدًا الإثنين، وكالياري مع سبيزيا.

ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس مع إمبولي في الجولة الثانية، وميلان مع كالياري، وإنتر ميلان مع هيلاس فيرونا، وروما مع ساليرنيتانا، ونابولي مع جنوى، ولاتسيو مع سبيزيا.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي:
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