يوفنتوس يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بالتعادل مع أودينيزي

استهل يوفنتوس مشواره في الدوري الإيطالي بالتعادل 2/2 مع أودينيزي، اليوم الأحد.

وافتتح النجم الأرجنتيني باولو ديبالا التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة الثالثة، وعزز خوان كوادرادو النتيجة للبيان للبيانكوبيري في الدقيقة 23،

وانتهى الشوط الأول بتقدّم يوفنتوس 2/0.

إلغاء هدف كريستيانو رونالدو في الدقيقة 90 على أودينيزي لتنتهي المباراة 2-2..#يوفنتوس #أودينيزي_يوفنتوس pic.twitter.com/CLFjQrrV4x — إرم سبورت (@EremSports) August 22, 2021

لكن أودينيزي نجح بتعديل النتيجة عندما سجل له روبرتو بيرييرا من ضربة جزاء في الدقيقة 51، قبل أن يعدل الكفة جيرارد دولوفيو في الدقيقة 83.

وكان إنتر ميلان استهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز 4/0 على جنوة، في حين فاز لاتسيو 3/1 على إمبولي، وأتلانتا 2/1 على تورينو، وساسولو 3/2 على هيلاس فيرونا، كما فاز بولونيا 3/2 على ساليرنيتانا.

وفي وقت لاحق يلعب روما مع فيورنتينا، ونابولي مع فينيزيا.

على أن يلعب ميلان مع سامبدوريا، غدًا الإثنين، وكالياري مع سبيزيا.

ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس مع إمبولي في الجولة الثانية، وميلان مع كالياري، وإنتر ميلان مع هيلاس فيرونا، وروما مع ساليرنيتانا، ونابولي مع جنوى، ولاتسيو مع سبيزيا.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي:

