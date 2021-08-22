سبب جلوس كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء في مباراة يوفنتوس وأودينيزي

كشفت وسائل إعلام إيطالية سبب جلوس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء، في مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وقرر ماسيمليانو آليغري، العائد لتدريب يوفنتوس هذا الصيف وضع رونالدو على دكة البدلاء في المباراة الأولى للفريق في الدوري الإيطالي.

ودفع آليغري بالمهاجم الإسباني ألفارو موراتا في الخط الهجومي مع الأرجنتيني باولو ديبالا، والإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي.

شبكة "سكاي" البريطانية، أشارت إلى أنه من المتوقع أن يستمر #كريستيانو_رونالدو حتى نهاية عقده مع يوفنتوس، في صيف 2022، حيث يتبقى له موسمًا واحدًا في العقد الذي وقع عليه صيف 2018.#إرم_سبورت pic.twitter.com/zP2iSXAjsC — إرم سبورت (@EremSports) August 17, 2021

وقالت شبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“، إن رونالدو، البالغ من العمر 36 عامًا، طلب الجلوس على مقاعد البدلاء، لأنه ينتظر عروضًا للرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وقبل أيام قالت صحيفة ”ميرور“ الإنجليزية إن مانشستر يونايتد يجهز لمفاجأة مدوية بالإعلان عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو.

وسجل رونالدو مع مانشستر يونايتد 118 هدفًا، وصنع 69 في 292 مباراة، على مدار 9 مواسم بين 2003 و2009، قبل أن يرحل إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في يونيو 2022، وبدأت الشكوك تحيط بمستقبله مع الفريق منذ خروج البيانكونيري من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، أمام بورتو البرتغالي.

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس من ريال مدريد، صيف العام 2018، مقابل أكثر من 100 مليون يورو.

وكان يوفنتوس يحلم في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع رونالدو، الذي فاز باللقب 5 مرات، بينها 4 مع ريال مدريد.

لكن يوفنتوس ودع مرتين من دور الـ16، ومرة في ربع النهائي.

وحصل رونالدو مع يوفنتوس على لقبين في الدوري الإيطالي، ولقب في كأس إيطاليا، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي.

وارتبط رونالدو بالعودة إلى ريال مدريد، لكن فلورنتينو بيريز رئيس الميرنغي يرفض عودة الهداف التاريخي للنادي الملكي.

وسجل رونالدو 450 هدفًا مع ريال مدريد على مدار 9 مواسم، نال خلالها جميع الألقاب الممكنة، بينها 4 في دوري أبطال أوروبا، منها 3 ألقاب متتالية، ولقبان في الدوري الإسباني.

ولا يبدو أن يوفنتوس سيتمسك ببقاء رونالدو حال وصول عرض مناسب، بسبب راتب اللاعب المرتفع، والذي يزيد على 30 مليون يورو سنويًا.

وسجل رونالدو 101 هدف، وصنع 22 في 133 مباراة مع يوفنتوس.

ولا يرتبط رونالدو بعلاقة مميزة مع مدربه آليغري، حيث عملا سويًا في الموسم الأول للنجم البرتغالي مع يوفنتوس.