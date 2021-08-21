مورينيو: قيادة روما تجربة مختلفة وأحتاج لوقت لترك بصمتي

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الجديد، إن التحدي الذي ينتظره في مهمته الجديدة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم سيكون مختلفا عن الكثير من تجاربه السابقة، مؤكدا أنه بحاجة إلى بعض الوقت لترك بصمته في هذه البطولة.

وكان مورينيو قاد إنتر ميلان لتحقيق ثلاثية غير مسبوقة من الألقاب في 2010 خلال آخر مهمة تدريبية له في إيطاليا قبل العودة لقيادة الجهاز الفني في روما خلفا لسلفه باولو فونسيكا الذي احتل الفريق تحت قيادته المركز السابع في الموسم الماضي.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه الأولى في الموسم الجديد للدوري الإيطالي أمام ضيفه فيورنتينا، غدا الأحد: ”روما فريق عملاق مثل الكثير من الأندية التي سبق ودربتها.

”طبيعة هذا المشروع مختلفة. فعندما توليت تدريب تشيلسي أو إنتر ميلان أو ريال مدريد فإن المشروعات كانت واضحة.. تحقيق الفوز بداية من اليوم الأول.

”لكن روما وضعه مختلف، فهو لم يحقق الفوز منذ وقت طويل وفي الموسم الماضي تخلف بفارق 29 نقطة عن صاحب المركز الأول وبفارق 16 نقطة عن المركز الرابع“.

وأضاف المدرب المخضرم: ”بالتأكيد هذا يتطلب وقتا، وفي كرة القدم الوقت مهم لأن الواقع يقول إننا لم نحقق الفوز منذ مدة طويلة وينتظرنا الكثير من العمل لكن النتائج ستأتي“.

وقبل أيام فقط تعاقد روما مع تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي اللندني، مقابل 40 مليون يورو (46.78 مليون دولار) لتعويض رحيل المهاجم البوسني المخضرم إيدن جيكو الذي انتقل إلى إنتر ميلان بطل إيطاليا.

لكن مورينيو لا يزال يرغب في التعاقد مع مزيد من اللاعبين قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية في 31 أغسطس الجاري مع غياب المدافع الإيطالي الدولي ليوناردو سبيناتزولا لمدة طويلة بسبب إصابة في أربطة الكاحل أنهت مسيرته مبكرا في بطولة أوروبا 2020 التي توجت إيطاليا بلقبها في الشهر الماضي.