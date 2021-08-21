الصحف الرياضية: اختبار برشلونة في سان ماميس.. خطة مبابي.. عودة "أبطال" الدوري الإيطالي

شكل لقاء برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، وعودة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى بحضور الجماهير، ومستقبل الفرنسي كليان مبابي، وتطورات انتقاله إلى ريال مدريد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بتجديد كريم بنزيما عقده مع ريال مدريد، وتوصل برشلونة لمبلغ مالي مهم، وانسحاب الإسباني رافائيل نادال من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وفوز باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وأخبار سوق الانتقالات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على شكل هجوم ريال مدريد في حال وصول كليان مبابي، وكتبت: ”إذا وصل كليان مبابي“.. وأيضًا عن تجديد بنزيما عقده مع ريال مدريد حتى صيف 2023، وإصابة الكرواتي لوكا مودريتش.

كما تحدثت عن انسحاب رافائيل نادال من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وأليخاندرو فالفيردي من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية، وكتبت: ”ألم وكبرياء بطلين“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتليتك بلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”سان ماميس: اختبار ناري لبرشلونة الجديد“.

سبورت

ركزت الصحيفة على الندوة الصحفية للمدرب الهولندي رونالد كومان قبل مواجهة برشلونة لأتلتيك بلباو، وكتبت: ”كومان يضغط“ و ”أول اختبار كبير لبرشلونة في سان ماميس“.

كما تحدثت عن تلقي برشلونة دعمًا ماليًا، وكتبت: ”بالون أوكسجين لبرشلونة، رصيد 450 مليون يورو“.

الصحيفة اهتمت بتجديد ريال مدريد عقد كريم بنزيما، وكتبت: ”بنزيما يجدد عقده حتى 2023“.

كما اهتمت بالإسباني رافائيل نادال، وكتبت: ”نادال لن يشارك في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وأتليتك بلباو، وتصريحات المدرب الهولندي رونالد كومان، وكتبت: ”أسد ضد الأسود“ و ”كومان: أنا أعتمد على كوتينيو“.

كما تحدثت عن وصول نيمار وميسي لبرشلونة، وكتبت: ”نيمار وميسي يتناولان وجبة عشاء مع سواريز في برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بأخبار ريال مدريد، وكتبت: ”بنزيما يجدد عقده حتى 2023، وأوديغارد ينتقل إلى آرسنال“.

كما اهتمت بلاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، وكتبت: ”رافائيل نادال يقول وداعًا حتى 2022“.

آس

ركزت الصحيفة على ريال مدريد، وأخبار صفقة كليان مبابي، وكتبت: ”خطة كليان مبابي“ و ”بنزيما يجدد عقده حتى صيف 2023“.

كما تحدثت عن انسحاب رافائيل نادال من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وكتبت: ”نادال يقول كفى“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتليتك بلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”سحر في سان ماميس“.

كما اهتمت برغبة تشيلسي بالتعاقد مع ساؤول نغويز لاعب أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”تشيلسي منتبه لساؤول“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان أمام بريست 4-2 في الدوري الفرنسي، واعتلاء الصدارة، وكتبت: ”بالفعل على المدار“.

كما تحدثت عن لقاء سانت إيتيان، وحامل اللقب ليل، وكتبت: ”ليل تحت الضغط“.

الصحيفة اهتمت بإعلان رافائيل نادال انسحابه من منافسات باقي موسم التنس، وكتبت: ”نادال الموسم انتهى“.

الصحف الإيطالية

كوريير ديل سبورت

ركزت الصحيفة على عودة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، نهاية الأسبوع الحالي، وكتبت: ”عودة الدوري الإيطالي بعد التتويج بلقب أمم أوروبا، وعودة الجماهير“ و“من الأبطال“.

لاغازيتا ديل سبورت

ركزت الصحيفة على عودة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى في موسمه الجديد بعد فوز منتخب إيطاليا بلقب أمم أوروبا هذا الصيف، وكتبت: ”الدوري الإيطالي: دوري الأبطال“.