نقل مباريات الدوري الإيطالي على يوتيوب مجانا

كشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بشكل رسمي عن بث مباريات من الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر موقع يوتيوب.

كما أعلن الاتحاد الإيطالي عن قائمة مباريات الجولة الأولى من الدوري المحلي التي سيتم بثها عبر موقع يوتيوب، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والمباريات التي ستنقل على موقع يوتيوب من الجولة الأولى هي:

السبت 21 أغسطس

إنتر VS جنوى، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

إمبولي VS لاتسيو، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة

الأحد 22 أغسطس

أودينيزي VS يوفنتوس، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة

روما VS فيورنتينا، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة

الإثنين 23 أغسطس

سامبدوريا VS ميلان، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة