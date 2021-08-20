رياضة

نقل مباريات الدوري الإيطالي على يوتيوب مجانا
تاريخ النشر: 20 أغسطس 2021 12:07 GMT
تاريخ التحديث: 20 أغسطس 2021 13:15 GMT

نقل مباريات الدوري الإيطالي على يوتيوب مجانا

كشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بشكل رسمي عن بث مباريات من الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر موقع يوتيوب. كما أعلن الاتحاد الإيطالي عن

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بشكل رسمي عن بث مباريات من الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر موقع يوتيوب.

كما أعلن الاتحاد الإيطالي عن قائمة مباريات الجولة الأولى من الدوري المحلي التي سيتم بثها عبر موقع يوتيوب، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والمباريات التي ستنقل على موقع يوتيوب من الجولة الأولى هي:

السبت 21 أغسطس
إنتر VS جنوى، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.
إمبولي VS لاتسيو، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة

الأحد 22 أغسطس
أودينيزي VS يوفنتوس، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة
روما VS فيورنتينا، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة

الإثنين 23 أغسطس
سامبدوريا VS ميلان، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة

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