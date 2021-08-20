الصحف الرياضية: مبابي يشعر بالخيانة.. بيدري 4 سنوات أكثر.. ومستقبل رونالدو

شكل مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي في باريس سان جيرمان وضغط ريال مدريد لضمه ومستقبل كريستيانو رونالدو الغامض في يوفنتوس وأخبار برشلونة، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بلقاء باريس سان جيرمان وبريست والذي قد يشهد حضور ليونيل ميسي وهو ما أصاب بريست بالجنون وإمكانية عودة أنسو فاتي بعد التوقف الدولي وفوز روما ورين في ذهاب الدور الفاصل للتأهل لدوري المجموعات بمسابقة المؤتمر الأوروبي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على أهداف ريال مدريد في الصيف الحالي في حال الفشل بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي وكتبت: ”دون إغفال إيرلينغ هالاند“.

كما اهتمت بسوق الانتقالات وكتبت: ”رافا مير يرحل لإشبيلية مقابل 16 مليون يورو“.

واهتمت بتصريحات ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان وكتبت: ”بوكيتينو: أنا لا أرى مبابي خارج الفريق هذا الموسم“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وكتبت عن النجم الشاب بيدري وإمكانية تجديد عقده: ”بيدري 4 سنوات أكثر“.

وعن الحوار مع الوافد الجديد البرازيلي إيمرسون: ”إيمرسون: رحل ميسي لكن يمكننا القتال على كل الألقاب“.

وكتبت عن موعد عودة أنسو فاتي للعب: ”أنسو فاتي يعود بعد التوقف الدولي“.

كما اهتمت بالنجم الفرنسي كيليان مبابي ورغبة ريال مدريد في ضمه وكتبت: ”الضغط الأقصى من أجل مبابي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على حوارها مع مدافع برشلونة الجديد إيريك غارسيا وكتبت: ”إيريك غارسيا: أتمنى أن يكون لي مشوار مثل بيكيه“.

كما تحدثت عن ترشيح 3 لاعبات من برشلونة للسيدات لجائزة الأفضل في أوروبا وكتبت: ”ترشيح أوروبي تاريخي“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل كيليان مبابي في باريس سان جيرمان وكتبت: ”كيليان مبابي يرغب في الرحيل وباريس سان جيرمان غير مرن“.

أس

ركزت الصحيفة على زيارة لاعبي ريال مدريد والطاقم الفني للأشغال التي تقام في ملعب سانتياغو برنابيو والذي يستقبل أول لقاء للفريق يوم 12 سبتمبر وكتبت: ”لنفعلها“.

كما تحدثت عن كيليان مبابي ومصيره في باريس سان جيرمان وكتبت: ”مبابي يشعر بالخيانة“.

الصحيفة اهتمت بتعاقد إشبيلية مع المهاجم الشاب رافا مير لاعب المنتخب الأولمبي الإسباني.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على حوارها مع ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي وكتبت: ”لا أحد يستطيع أن يفقدني هدوئي“.

كما تحدثت عن لقاء باريس سان جيرمان وبريست وإمكانية تواجد ليونيل ميسي وكتبت: ”باريس سان جيرمان يصيب بريست بالجنون“.

الصحيفة اهتمت بفوز رين على روزنبورغ النرويجي 2/0 في ذهاب الدور الفاصل للتأهل لدوري المجموعات بكأس المؤتمر الأوروبي وكتبت: ”الأفضلية لرين“.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز روما أمام طرابزون سبور التركي في ذهاب الدور الفاصل نحو دوري المجموعات بمسابقة المؤتمر الأوروبي وكتبت: ”روما كما يريد مورينيو“.

كما اهتمت بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتبت: ”رونالدو يوفنتوس أصفر على أشواك“ و“مستقبل رونالدو يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لاعبي الهجوم في الدوري الإيطالي وتحدثت عن ديبالا وتورام وبيلوتي وبيليغري وكتبت: ”للهجوم“.

كما تحدثت عن فوز روما خارج ملعبه على طرابزون سبور التركي في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لدوري المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.