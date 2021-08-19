دي بروين ينافس كانتي وجورجينيو على جائزة لاعب العام في أوروبا (صورة)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب العام عن الموسم الماضي 2020/2021.

وضمت القائمة البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، والفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي، والإيطالي جورجينيو لاعب تشيلسي.

✨ NOMINEES: 2020/21 Men's Player of the Year ✨ 🇧🇪 De Bruyne

🇲🇫 Kanté

🇮🇹 Jorginho 🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 26 August 2021 🏆 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 19, 2021

أما بالنسبة للمدربين فيتنافس روبيرتو مانشيتي مدرب منتخب إيطاليا مع الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على جائزة مدرب العام.

ونال دي بروين لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، في حين توج كانتي مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا، أما جورجينيو فنال لقب دوري أبطال أوروبا مع البلوز ولقب بطولة أمم أوروبا ”يورو 2020“ مع منتخب إيطاليا.

✨ NOMINEES: 2020/21 Men's Coach of the Year ✨ 🇪🇸 Guardiola

🇮🇹 Mancini

🇩🇪 Tuchel 🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 26 August 2021 🏆 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 19, 2021

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن دي بروين سجل 10 أهداف وصنع 18 في 40 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الماضي، أما كانتي فلعب مع تشيلسي 48 مباراة صنع فيها 3 أهداف، بينما لعب زميله كانتي 43 مباراة سجل فيها 8 أهداف وصنع 2.

ومن المقرر أن يعلن عن اسم الفائز بالجائزة خلال قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، يوم الخميس المقبل 26 أغسطس.

وبحسب موقع اليويفا، فإن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل من برشلونة لباريس سان جيرمان احتل المركز الرابع وحصد 148 نقطة، وخلفه المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ برصيد 140 نقطة.

وحصد جيانلويجي دوناروما المنضم من ميلان لباريس سان جيرمان 49 نقطة في المركز السادس، وخلفه كيليان مبابي ورحيم سترلينغ وكريستيانو رونالدو وإيرلينغ هالاند.

وجائزة أفضل لاعب في أوروبا بدأت تمنح عام 2011، وعاد ونال الجائزة مجددا موسم 2014/2015، لكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر من حصد الجائزة برصيد ثلاث مرات.

وقبل أيام، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.

وشهدت القائمة تواجد 5 لاعبين من تشيلسي، الذي نال اللقب، ولاعبين اثنين من وصيفه مانشستر سيتي.

وفيما يلي قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، إيدرسون (مانشستر سيتي)، إدواردو ميندي (تشيلسي).

خط الدفاع: أنتوني روديغر (تشيلسي)، سيزار أزبيلكويتا (تشيلسي)، روبن دياز (مانشستر سيتي).

خط الوسط: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، نغولو كانتي (تشيلسي)، جورجينو (تشيلسي).

خط الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند).