مبابي يبلغ ناصر الخليفي برغبته في الرحيل إلى ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إلى أن كيليان مبابي أبلغ ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد هذا الموسم، لكن النادي الباريسي لم يغير موقفه.

ونقلت صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية عن المهاجم الفرنسي قوله، ”أريد الذهاب إلى مدريد، لن أجدد“. وبحسب ما نقلته الصحيفة الإيطالية، فقد التقى الدولي الفرنسي مع الخليفي للإعراب عن نيته مغادرة العاصمة الفرنسية هذا الموسم.

ولم يغير الاجتماع بين الرجلين خطط باريس سان جيرمان الذي لا ينوي بيع مهاجمه الشاب حتى لو خسره مجانا في عام 2022، موعد نهاية عقده الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الرفض من قبل النادي الباريسي يُعد خيانة للنجم الفرنسي، حيث اتفق الخليفي مع مبابي عند وصوله إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 قادما من موناكو على أنه لن يمنع رحيله في المستقبل.

هذا هو السبب في أن المهاجم الفرنسي، وفقا لصحيفة ”ذا تايمز“ البريطانية، ذكّر رئيس النادي المملوك لجهات قطرية بهذا الوعد في الاجتماع الأخير.

ولطالما كانت نية مبابي الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الشهر الحالي، إذ إن التعاقد مع ليونيل ميسي لم يجعل المهاجم يغير رأيه، خاصة وأنه يريد تحقيق حلمه باللعب في ريال مدريد.

ومع ذلك، لن يخوض اللاعب حربا مع ناديه، وفي حالة عدم استسلام الخليفي سيذهب مبابي مجانا إلى ريال مدريد في عام 2022.

ويعتبر أحد أسباب عدم رغبة مبابي في التجديد هو أنه يريد أن يكون قائدا لمشروع ما. وتصريحاته منذ أشهر، التي طالب فيها أن يكون ضمن فريق تنافسي يتمحور حوله شخصيا، لم يفسرها الخليفي بشكل جيد، خاصة بعدما تعاقد مع ميسي الفائز بالكرة الذهبية ست مرات وسيسيطر على جميع من في النادي.

ويرى باريس سان جيرمان أن وصول ميسي لا يزال بإمكانه إقناع مبابي بالتجديد، لكن اللاعب اتخذ قرارا بالفعل، وهو المغادرة.

هل سيرضخ باريس سان جيرمان لضغوط مبابي للانتقال إلى ريال مدريد؟ https://t.co/tvUo2d2umW pic.twitter.com/Br4RJtZBwS — إرم سبورت (@EremSports) August 17, 2021

من ناحية أخرى، نشرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية في صفحتها الأولى، صباح الخميس، تصريحات للألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد خلال البث الإذاعي (البودكاست) الأسبوعي، الذي يجريه مع شقيقه فيليكس، وتحدث فيه عن المناقشات الدائرة في غرفة الملابس في ريال مدريد، خاصة قضية انضمام مبابي للفريق.

وأوضح الألماني أن رحيل ميسي يمكن أن يكون في صالحهم، بقوله: ”بعد أن يترك ميسي باريس سان جيرمان، ربما ينضم إلينا لاعب من باريس سان جيرمان“.

وتضيف ”ماركا“ أن اللاعب الألماني قد يكون لديه معلومات من زميله السابق سيرجيو راموس الذي انضم لباريس سان جيرمان هذا الصيف، وكريم بنزيما الذي قضى جزءا من الصيف مع مبابي في المنتخب الفرنسي خلال بطولة أوروبا 2020.

كما تناول الألماني قضية كريستيانو رونالدو التي لا يمكن فصلها عن قضية المهاجم الباريسي. بقوله: ”يمكن لباريس سان جيرمان استبدال مبابي بالنجم البرتغالي من أجل الجمع بين ميسي ورونالدو في فريق واحد“.

ولا يزال مبابي، في الوقت الحالي، لاعبا في باريس سان جيرمان حتى لو انتهى عقده في غضون عام واحد، كما كشفت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية عن أن ريال مدريد يعمل على تحسين استراتيجيته، ويمكنه تقديم عرض قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.