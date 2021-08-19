سكاي سبورتس: ليفاندوفسكي يرغب في الرحيل عن بايرن ميونخ

كشفت شبكة ”سكاي سبورتس“ أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونيخ يريد الرحيل عن النادي البافاري خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الشبكة تقريرا قالت فيه إن ”ليفاندوفسكي يريد خوض ”تحد جديد“، والانضمام إلى ناد أوروبي آخر قبل أن يبلغ 35 عاما.

وأوضحت ”ليفاندوفسكي حقق كل البطولات الممكنة مع بايرن ميونخ، ويريد خوض مغامرة جديدة قبل أن يتقدم به العمر ويصبح على مشارف الاعتزال“.

سكاي سبورتس: #ليفاندوفسكي يرغب في خوض تحدي جديد ويطلب الرحيل عن #بايرن_ميونخ

النادي الألماني يقدر قيمته بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني pic.twitter.com/3BWhYWDniF — إرم سبورت (@EremSports) August 19, 2021

وكشفت ”سكاي سبورتس“ أن نادي بايرن ميونيخ الألماني قدّر سعر ليفاندوفسكي بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، في حال بيعه لأي ناد أوروبي.

وتابعت ”الجانب الألماني سيطلب ما يزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات النجم البولندي؛ ما قد يدفعه للخروج من هذه الخطوة.. ليفاندوفسكي سعيد في بايرن لكنه يريد الانضمام إلى ناد أوروبي آخر قبل أن يبلغ 35 عاما“.

ومن غير المرجح أن يفعل ليفاندوفسكي أي شيء من شأنه أن يضر بعلاقته الجيدة مع بايرن ميونيخ.

وينتهي عقد روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في عام 2023، ولم يعرض بايرن حاليا أي تمديد لعقد مهاجمه البولندي.

من المفهوم أن المهاجم البولندي يشعر بالإحباط بسبب إحجامه عن البيع، لكن من غير المرجح أن يفعل أي شيء من شأنه الإضرار بعلاقته الجيدة مع النادي.

يعتبر ليفاندوفسكي أحد أفضل المهاجمين في كرة القدم العالمية، إذ سجل 56 هدفا مع النادي والمنتخب الموسم الماضي.

يشتهر ليفاندوفسكي على نطاق واسع في اللعبة بالاهتمام بحالته البدنية، إذ وصفه مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا ذات مرة بأنه ”أفضل لاعب محترف قابلته على الإطلاق“.

في الموسم الماضي، حطم ليفاندوفسكي رقما قياسيا تاريخيا وسجل 41 هدفا للفريق في الدوري الألماني (بوندسليغا) متفوقا على رقم الأسطورة مولر (40 هدفا) ليصبح ليفاندوفسكي أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالبوندسليغا.

والآن قد يكون الهدف الجديد لليفاندوفسكي هو تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها أي لاعب في تاريخ مشاركاته بالبوندسليغا، وهو الرقم الذي يستحوذ عليه الأسطورة الراحل مولر _أيضا_ برصيد 365 هدفا. وسجل ليفاندوفسكي حتى الآن 278 هدفا. ورغم اقترابه من الثالثة والثلاثين من عمره، يفكر ليفاندوفسكي بوضوح في تحطيم الرقم القياسي لمولر.