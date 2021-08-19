الصحف الرياضية: مستقبل برشلونة.."رونالدو هو يوفنتوس".. "برود صفقة مبابي-مدريد"

ركزت الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الخميس، على مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي شهدت مفاوضاته مع ريال مدريد في الأيام الأخيرة ”برودًا“ بعد تمسك الفريق الباريسي بخدماته.

كما ركزت الصحف على تطورات فريق برشلونة وبنائه فريقا للمستقبل بعد رحيل ليونيل ميسي.

واهتمت الصحف _أيضًا_ بأخبار سوق الانتقالات وتجديد الفرق لبعض نجومها.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تصريحات الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد (بإمكان انضمام كليان مبابي للفريق) وكتبت ”ربما ينضم إلينا لاعب من باريس سان جيرمان“.

كما تحدثت عن انتقال النرويجي مارتن أوديغارد من ريال مدريد لأرسنال وكتبت ”أوديغارد رحيل وشيك“.

الصحيفة اهتمت بتجديد أتلتيكو مدريد عقد لاعبه ماركوس لورينتي لغاية 2027 وكتبت ”ماركوس لورنتي يجدد عقده حتى 2027“.

كما اهتمت بأزمة أفغانستان وكتبت ”إبعاد كرة القدم عن الفتيات سيزيل عنها الحماسة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وكتبت عن النجم الشاب إلياكس موريبا ”إلياكس – برشلونة: أزمة شاملة“.

وعن مرور سنة على تعيين الهولندي رونالد كومان مدربا لبرشلونة كتبت ”كومان يحتفل بعام مجنون“.

الصحيفة اهتمت بمشاركة أنطوان غريزمان في 100 لقاء برفقة برشلونة وكتبت: ”غريزمان: أريد أن ألعب 100 مقابلة أخرى“.

كما اهتمت بالشاب نيكو لاعب برشلونة وكتبت ”نيكو سيكون الرهان الكبير لوسط الميدان“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فريق المستقبل لبرشلونة من لاعبيه الشباب المتألقين حاليا وكتبت ”فريق الأطفال“

وعن قرب التوصل لاتفاق حول تخفيض الرواتب وكتبت ”سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألابا وسيرجيو روبيرتو، قريبين من التوصل لاتفاق تخفيض الرواتب“.

كما تحدثت عن ابتعاد صفقة كليان مبابي من ريال مدريد وكتبت ”التعاقد مع كليان مبابي أصبح باردا“.

الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات وكتبت ”أتلتيكو مدريد: ماركوس لورينتي يجدد عقده حتى 2027″.. و“أليكس فيدال يعزز صفوف إسبانيول برشلونة“.

آس

ركزت الصحيفة على تطورات سعي ريال مدريد للتعاقد مع النجم الفرنسي كليان مبابي وكتبت ”ريال مدريد لا يستسلم“.

كما تحدثت عن انتقال النرويجي مارتن أوديغارد من ريال مدريد إلى فريق المدفعجية وكتبت “ أوديغارد يرحل نحو آرسنال“.

واهتمت الصحيفة بتجديد أتلتيكو مدريد عقد لاعبه ماركوس لورينتي وكتبت ”لورنتي يجدد عقده حتى 2027“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأثير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على باريس سان جيرمان وما يقدمه في التدريبات وكتبت ”كأنه السحر“.

كما اهتمت بسوق الانتقالات لفريق أولمبيك ليون وكتبت ”إيمرسون لتعزيز صفوف أولمبيك ليون“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على غياب هاري كين عن لقاء توتنهام أمام باكوس البرتغالي في الدوري الأوروبي وكتبت ”لا يعرف نونو سانتو مدرب توتنهام متى سيلعب هاري كين مرة أخرى“.

الصحيفة اهتمت بانتقال النرويجي مارتن أوديغارد إلى الغانرز من ريال مدريد وكتبت ”آرسنال في طريقه للحصول على أوديغارد“.

الصحف الإيطالية

كوريير ديل سبورت

ركزت الصحيفة على حوارها مع الإيطالي جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان وكتبت ”دوناروما: أريد أن أصبح الأقوى على الإطلاق“.

كما اهتمت بسوق الانتقالات وكتبت ”بيدرو – لاتسيو: تم الاتفاق“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار يوفنتوس وكتبت ”كريستيانو رونالدو هو يوفنتوس“ وكتبت ”كابي يقدم لوكاتيلي“.

كما اهتمت بأخبار سوق الانتقالات وكتبت عن ميلان ”فلورينزي هناك وتم قطع الراتب“.