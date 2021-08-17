كريستيانو رونالدو يصدر بيانا غاضبا للرد على تقارير عودته إلى ريال مدريد

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، على الخروج عن صمته المعتاد والرد على التقارير التي ربطته بالعودة إلى ناديه السابق ريال مدريد.

وزعمت تقارير إسبانية، في وقت سابق أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، طلب من إدارة ريال مدريد عودة رونالدو إلى النادي الملكي.

وقال الصحفي في البرنامج الإسباني الشهير ”التشيرنغيتو“، إيدو أغيري، إن أنشيلوتي يرغب في عودة رونالدو للريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح أن المدرب الإيطالي يريد رونالدو في ريال مدريد، وقد تحدث مع محيط اللاعب، والعلاقة بينهما جيدة وودية، وهو ما دفعه للمطالبة بعودته هذا الصيف.

وحرص رونالدو الرد في بيان نشره عبر حساباته الرسمية يوم الثلاثاء: ”من يعرفني يدرك مدى تركيزي على عملي، كلام أقل وعمل كثير، كان هذا هو شعاري منذ بداية مسيرتي. ومع ذلك في ضوء كل ما قيل وكُتب مؤخرًا، لا بد لي من تحديد موقفي“.

وأضاف: ”الطريقة التافهة التي يتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام هي عدم احترام لجميع الأندية المشاركة في هذه الشائعات ولاعبيهم وموظفيهم ولي كشخص وكلاعب“.

وتابع: “ لقد كتبت قصتي في ريال مدريد، تم تسجيلها بالكلمات وبالأرقام، في الجوائز والألقاب، في السجلات والعناوين. هذا موجود في المتحف في البيرنابيو وأيضًا في أذهان كل مشجع للنادي، علاوة على ما حققته، أتذكر أنه في تلك السنوات التسع كانت لدي علاقة عاطفة واحترام أحتفظ بهما“.

وأردف: ”أعلم أن مشجعي ريال مدريد الحقيقيين سيستمرون في إبقائي في قلوبهم وسأحملهم في قلبي. إضافة إلى هذه الحلقة الأخيرة في إسبانيا كانت هناك أخبار وقصص متكررة تربطني بعدد من الأندية في العديد من الدوريات المختلفة، مع عدم اهتمام من أحد بشأن محاولة اكتشاف الحقيقة“.

وأتم: ”أخرج الآن عن صمتي لأقول إنني لا أستطيع السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمي، مازلت أركز على مسيرتي المهنية وعلى عملي ملتزمًا ومستعدًا لجميع التحديات التي يجب أن أواجهها، وأي شيء آخر؟ هو مجرد كلام“.

وكان المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد نفى بدوره تقدمه بأي طلب لإدارة الفريق الملكي، من أجل ضم رونالدو.

وكتب أنشيلوتي على حسابه الرسمي في موقع ”تويتر“: ”كريستيانو رونالدو هو أحد أساطير ريال مدريد وأنا أحترمه، لكنني لم أطلب أو أخطط للتوقيع معه هذا الصيف“.

ويخوض البرتغالي عامه الأخير في عقده مع يوفنتوس الذي انضم إليه في صيف 2018 من ريال مدريد، لكن يبدو أنه لا يريد الانتظار حتى صيف 2022 للرحيل عن عملاق تورينو بل يبحث ابن الـ36 عاما عن مغامرة جديدة بحسب التقارير الإعلامية.