هل سيرضخ باريس سان جيرمان لضغوط مبابي للانتقال إلى ريال مدريد؟

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن عملية انتقال كيليان مبابي نحو ريال مدريد هذا الصيف تعد عملية معقدة للغاية.

وكشفت موندو ديبورتيفو أن مصادرها في فرنسا تقول إن باريس لن يسمح لمبابي بالخروج هذا الصيف.

وكشفت تقارير إسبانية عن جلسة ستجمع مبابي بناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان؛ من أجل مطالبته بالتفاوض مع ريال مدريد، للانتقال إلى صفوفه هذا الصيف بدلا من الصيف المقبل مجانا.

أنشيلوتي: لم أفكر في التوقيع مع كريستيانو رونالدو (شاهد) https://t.co/GV1XIJw9O4 pic.twitter.com/8PFSjD0vtg — إرم سبورت (@EremSports) August 17, 2021

ويرفض مبابي حتى اللحظة تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، على الرغم من الصفقات المدوية التي تعاقد معها الفريق الفرنسي مؤخرا، مثل ليونيل ميسي وراموس وأشرف حكيمي وفينالدوم.

وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن باريس سان جيرمان سيعمل مجددا على إقناع كيليان مبابي بالتوقيع على عقد جديد، على الرغم من رفضه كل العروض السابقة.

ولدى ريال مدريد عرض جاهز، يمكن أن يصل إلى 150 مليون يورو في حالة موافقة باريس سان جيرمان على التفاوض لانتقال مبابي من بارك دي برانس إلى سانتياغو برنابيو.