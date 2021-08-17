أنشيلوتي: لم أفكر في التوقيع مع كريستيانو رونالدو

نفى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، ما تردد عن رغبته في استقدام البرتغالي كريتسيانو رونالدو إلى الفريق مرة أخرى.

وكشف الصحفي ببرنامج التشيرينغيتو، إيدو أغيري، أن كارلو أنشيلوتي يريد عودة ”الدون“ إلى ريال مدريد من جديد، وأنه بدأ بالفعل اتصالاته مع المحيطين باللاعب، لمعالجة مسألة عودته إلى ”الميرينغي“.

ورد أنشيلوتي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر على هذا الخبر قائلا: ”كريستيانو رونالدو هو أسطورة في ريال مدريد وله كامل حبي واحترامي، ولكنني لم أفكر في التوقيع معه“.

Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 17, 2021

يذكر أن رونالدو لديه عقد مع نادي يوفنتوس يمتد حتى صيف عام 2022، وسيعني الفشل في تجديد العقد سعي ”السيدة العجوز“ لبيعه هذا الصيف، كما أن هناك تقارير أشارت إلى أن الدولي البرتغالي عرض نفسه على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويتمتع الصحفي إيدو أغيري صاحب خبر رغبة أنشيلوتي في عودة ”الدون“ بعلاقة طيبة جدا وصداقة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ كان لاعبا في ريال مدريد، ويتابع أخباره بشكل دائم وهو مقرب منه ومن محيطه.

وأكد الصحفي أن غرفة ملابس ريال مدريد تدعم كارلو أنشيلوتي في مسعاه، وتحب أيضا عودة النجم البرتغالي مجددا.

كما أن كريستيانو رونالدو يحب ريال مدريد، وله علاقات وذكريات طيبة مع كارلو أنشيلوتي ويرغب في العودة.

وقال الصحفي الإسباني، إن التعاقد مع كريستيانو رونالدو مجددا سيملأ ملعب سانتياغو بيرنابيو أثناء تقديمه كما حدث في صيف 2009.

ويكثف ريال مدريد جهوده حول صفقة الفرنسي كيليان مبابي، ولكن مع تبقي 14 يوما فقط على انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، لا يوجد شيء مستبعد.