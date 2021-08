روما يعلن التعاقد رسميا مع تامي أبراهام مهاجم تشيلسي

أعلن نادي روما الإيطالي ضم المهاجم تامي أبراهام من تشيلسي الإنجليزي بعقد لخمس سنوات.

وأكد ”روما“ تعاقده مع أبراهام مقابل 40 مليون يورو (47.08 مليون دولار)، لينضم المهاجم البالغ من العمر 23 عاما إلى فريق المدرب جوزيه مورينيو بحثا عن فرصة اللعب أساسيا.

وأنهى أبراهام الموسم الماضي في صدارة قائمة هدافي تشيلسي برصيد 12 هدفا في جميع المسابقات، لكنه وجد نفسه خارج الحسابات في النادي اللندني منذ قدوم المدرب توماس توخيل بدلا من فرانك لامبارد في يناير الماضي.

🐺9⃣🖊️

🆕 Welcome to #ASRoma, @tammyabraham!

We are proud to support @ICMEC_official and other organisations around the world who are working tirelessly to bring missing children home. ❤️ pic.twitter.com/JneGqW70K6

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 17, 2021