رياضة

الصحف الرياضية: "مصير اللاعبات الأفغانيات بعد سيطرة طالبان".. "ديون برشلونة" و"صخب سوق الانتقالات"
تاريخ النشر: 17 أغسطس 2021 6:14 GMT
تاريخ التحديث: 17 أغسطس 2021 7:40 GMT

الصحف الرياضية: "مصير اللاعبات الأفغانيات بعد سيطرة طالبان".. "ديون برشلونة" و"صخب سوق الانتقالات"

شكلت سيطرة حركة طالبان على مركز قيادة الحكم في أفغانستان وصخب سوق الانتقالات وتجديد عقود نجوم الأندية الكبيرة، العناوين الصادرة للصحف الرياضية العالمية اليوم

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المصدر: نورالدين ميفراني- إرم نيوز

شكلت سيطرة حركة طالبان على مركز قيادة الحكم في أفغانستان وصخب سوق الانتقالات وتجديد عقود نجوم الأندية الكبيرة، العناوين الصادرة للصحف الرياضية العالمية اليوم الثلاثاء.

الصحف ركزت على مصير لاعبات كرة القدم الأفغانيات، وتطورات مستقبل كريستيانو رونالدو، وديون برشلونة، وسوق الانتقالات في الدوري الإيطالي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان ومصير النساء لاعبات كرة القدم وكتبت: ”ماذا سيحل بهن؟“.

كما تحدثت عن مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس وكتبت: ”كريستيانو رونالدو يسعى للرحيل وباريس سان جيرمان يطارده“.

الصحيفة اهتمت بالندوة الصحفية لخوان لابورتا رئيس برشلونة وكتبت: ”350 مليون يورو من الديون“.

كما اهتمت بنتائج اللقاءات الأخيرة من الجولة الأولى للدوري الإسباني والتعادل السلبي بين فياريال وغرناطة وأيضا بين إلتشي وأتليتك بيلباو.

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سبورت

ركزت الصحيفة على الندوة الصحفية لخوان لابورتا رئيس برشلونة وكتبت: “ خوان لابورتا: بارتوميو ترك برشلونة في حالة خراب“، و“ 350 مليون يورو من الديون و450 مليون يورو عجزا“.

كما اهتمت بتجديد ريال مدريد عقد حارسه البلجيكي تيبو كورتوا وكتبت: ”كورتوا يجدد حتى 2026“.

واهتمت بتعاقد إسبانيول مع اللاعب مورلانيس.

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موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة بعد الفوز الكبير أمام ريال سوسيداد في أول لقاء دون ليونيل ميسي وكتبت: “مرجان برشلونة“.

كما تحدثت عن الندوة الصحفية لخوان لابورتا رئيس برشلونة وكتبت: ”خوان لابورتا يرد بقسوة على بارتوميو“.

الصحيفة اهتمت بعرض ريال مدريد لضم كليان مبابي وكتبت: ”ريال مدريد يجهز 150 مليون يورو للتعاقد مع مبابي“.

كما اهتمت بعودة أتلتيكو مدريد لرابطة الأندية الأوروبية وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يغلق باب دوري السوبر الأوروبي“.

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آس

ركزت الصحيفة على رغبة ريال مدريد في التعاقد مع عدة لاعبين مجانا الصيف القادم وكتبت: ”ريال مدريد من الصنف الأول بتكلفة منخفضة“.

كما تحدثت عن الندوة الصحفية لخوان لابورتا رئيس برشلونة وكتبت: ”خوان لابورتا: الوضعية كارثية“.

الصحيفة اهتمت بعودة الأندية المنسحبة من مسابقة دوري السوبر الأوروبي لرابطة الأندية الأوروبية.

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الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فريق مانشستر يونايتد ومطالبة مدربه النرويجي سولشاير بتجديد عقود لاعبي الفريق وكتبت:“ أولي غونار سولشاير يريد عقودا جديدة مع 5 نجوم من مانشستر يونايتد“.

الصحيفة اهتمت بهاري كين نجم توتنهام وكتبت: ”هاري كين يسانده زملاؤه“.

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الصحف الإيطالية

كوريير ديل سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق الانتقالات في الأندية الإيطالية وكتبت: ”على بعد أيام قليلة من بداية الدوري الإيطالي صخب مثير في سوق الانتقالات“ .. ”عرض كريستيانو رونالدو على مانشستر سيتي“.. ”فلاوفيتش يودع“.. ”أنسيني على الخيط ونابولي يعاني“.. ”تأثير تامي أبراهام.. روما يحلم بلقب الدوري الإيطالي“.

كما اهتمت بوفاة أسطورة بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا جيرد مولر.

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توتو سبورت

ركزت الصحيفة على ارتباط مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس بمصير كليان مبابي في باريس سان جيرمان الذي تعاقد مع ليونيل ميسي وكتبت: ”دسيسة كريستيانو رونالدو“.

كما اهتمت بسوق الانتقالات وكتبت: ”فلورينزي: نعم لميلان“.

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الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات أولمبيك مارسيليا وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا ينطلق مجددا نحو الهجوم“.

كما تحدثت عن فريق باريس سان جيرمان وكتبت: ”باريس سان جيرمان يواصل مراقبة كامافينغا“.

الصحيفة اهتمت بلقاء موناكو وشاختار دونيتسك الأوكراني في ذهاب الدور الفاصل للتأهل لدوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت: ”موناكو يستهدف بطاقة العبور“.

كما اهتمت بوضعية أولمبيك ليون بعد بداية متعثرة في الدوري الفرنسي.

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