رسميا.. عودة المنسحبين من دوري السوبر إلى رابطة الأندية الأوروبية

أعلنت رابطة الأندية الأوروبية إعادة انضمام الأندية التسعة التي انسحبت من مشروع دوري السوبر الأوروبي، ليظل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فقط خارج الرابطة الذي يرأسها ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت الأندية قد طلبت من مجلس إدارة الرابطة ”النظر في سحب طلبات الاستقالة السابقة“ عندما تم الإعلان عن دوري السوبر الأوروبي في أبريل/نيسان الماضي.

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وذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ أن الأندية وقعت ”تعهدات ملزمة قانونًا“ لإعادة انضمامها للرابطة التي أكدت الآن الترحيب بعودة الأندية التسعة.

ويوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة غير مدرجين في قائمة الأندية التي ستنضم مجددا إلى رابطة الأندية الأوروبية نظرا لتمسكها بمشروع دوري السوبر الأوروبي.

وبعد تلقي رابطة الأندية الأوروبية لطلبات محددة تطلب من مجلس إدارتها النظر في سحب طلبات الاستقالة السابقة الخاصة بهم في أبريل/نيسان 2021، وافق المجلس التنفيذي للرابطة على أن تحتفظ الأندية التالية بعضويتها الحالية بين عامي 2019-2023.

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وجاء في البيان: ”فيما يتعلق بأندية ميلان وآرسنال وتشيلسي وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، وبعد عملية شاملة لإعادة مشاركة الأندية وإعادة تقييمها من قبل الرابطة خلال الأشهر الأخيرة، أخذ المجلس التنفيذي لرابطة الأندية الأوروبية في الاعتبار إقرار الأندية بأن ما يسمى مشروع دوري السوبر الأوروبي لم يكن في مصلحة مجتمع كرة القدم الأوسع وقراراتهم المعلنة للتخلي عن هذا المشروع المذكور بالكامل.

وأضاف: ”أقر مجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية أيضًا برغبة الأندية المعلنة في المشاركة بنشاط مع الرابطة في مهمتها الجماعية لتطوير كرة القدم الأوروبية في إطار المصلحة العامة للجميع، يمثل قرار مجلس الرابطة نهاية حلقة مؤسفة ومضطربة لكرة القدم الأوروبية ويتماشى مع تركيز الرابطة الدؤوب على تعزيز الوحدة في كرة القدم الأوروبية“.

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وتابع: ”وخلال هذه الفترة من التحدي غير المسبوق، رسخت الرابطة نفسها بقوة باعتبارها المنظمة الوحيدة التي يمكن للأندية الرائدة في أوروبا من خلالها تعزيز وحماية مصالحها في كرة القدم، مع تطوير المنافسة وتعزيز مركزية الأندية في إطار كرة القدم الأوروبية“.

وأكمل البيان: ”يمكن لرابطة الأندية الأوروبية الآن المضي قدمًا في وحدة وتضامن متجددين لمواصلة العمل المهم المطلوب لتحقيق الاستقرار في كرة القدم الأوروبية وتطويرها في وقت تشتد فيه الحاجة إلى ذلك“.