فوتبول إيطاليا: عرض ميلان وإنتر ميلان للبيع

قالت تقارير صحفية إيطالية إن مُلاّك ناديي ميلان وإنتر ميلان يريدون بيع الناديين.

وذكر موقع ”فوتبول إيطاليا“ أن شركة ”Suning“ المالكة لإنتر ميلان ستقبل أول عرض مناسب لشراء النيراتزوري، كما سيقبل صندوق استثمارات ”إيليوت“ بيع الروسينيري.

ويعاني ميلان وإنتر ميلان أزمات مالية كبرى أجبرت إنتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، على بيع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والنجم المغربي لتشيلسي وباريس سان جيرمان على الترتيب.

ومنعت الأزمة المالية ميلان من إبرام صفقات ضخمة رغم عودته لدوري أبطال أوروبا بعد غياب 7 سنوات.

ولم يكن قرار ”Suning“ ببيع إنتر ميلان مفاجئا، فقد اضطرت الشركة لتقليص استثماراتها إلى حد كبير عقب تفشي فيروس كورونا وتم إغلاق ناديها جيانجسو سونينغ الصيني.

وقال موقع ”فوتبول إيطاليا“ إن شركة ”إيليوت“ كانت تنوي مساعدة ميلان على التطور وجعله أكثر براقة للمستثمرين في المستقبل ثم بيعه وتحقيق الربح، لكن الشركة تريد بيع النادي في أقرب فرصة.

