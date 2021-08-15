رياضة

فوتبول إيطاليا: عرض ميلان وإنتر ميلان للبيع
تاريخ النشر: 15 أغسطس 2021 18:19 GMT
تاريخ التحديث: 15 أغسطس 2021 19:10 GMT

فوتبول إيطاليا: عرض ميلان وإنتر ميلان للبيع

الأزمات المالية أجبرت إنتر ميلان على بيع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والنجم المغربي لتشيلسي وباريس سان جيرمان على الترتيب.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت تقارير صحفية إيطالية إن مُلاّك ناديي ميلان وإنتر ميلان يريدون بيع الناديين.

وذكر موقع ”فوتبول إيطاليا“ أن شركة ”Suning“ المالكة لإنتر ميلان ستقبل أول عرض مناسب لشراء النيراتزوري، كما سيقبل صندوق استثمارات ”إيليوت“ بيع الروسينيري.

ويعاني ميلان وإنتر ميلان أزمات مالية كبرى أجبرت إنتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، على بيع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والنجم المغربي لتشيلسي وباريس سان جيرمان على الترتيب.

ومنعت الأزمة المالية ميلان من إبرام صفقات ضخمة رغم عودته لدوري أبطال أوروبا بعد غياب 7 سنوات.

ولم يكن قرار ”Suning“ ببيع إنتر ميلان مفاجئا، فقد اضطرت الشركة لتقليص استثماراتها إلى حد كبير عقب تفشي فيروس كورونا وتم إغلاق ناديها جيانجسو سونينغ الصيني.

وقال موقع ”فوتبول إيطاليا“ إن شركة ”إيليوت“ كانت تنوي مساعدة ميلان على التطور وجعله أكثر براقة للمستثمرين في المستقبل ثم بيعه وتحقيق الربح، لكن الشركة تريد بيع النادي في أقرب فرصة.

ونال إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعد حرمان استمر 10 سنوات، في حين احتل ميلان الموسم الماضي المركز الثاني، لكن آخر تتويج له في الدوري الإيطالي كان موسم 2010/2011.

ويفتتح إنتر ميلان مشواره في الدوري الإيطالي يوم السبت 21 أغسطس بمواجهة جنوة، في حين يلعب ميلان مع سامبدوريا يوم الإثنين 23 أغسطس.

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