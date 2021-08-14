تقرير: يوفنتوس يؤجل الاجتماع مع وكلاء ديبالا بشأن تجديد عقده

كشفت شبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“ على أن نادي يوفنتوس قرر تأجيل الاجتماع الذي من المفترض عقده بينه وبين وكلاء الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم الفريق، لتجديد عقده حتى نهاية الشهر الحالي.

وينتهي عقد ديبالا في نهاية الموسم المقبل في الدوري الإيطالي، أي في يونيو 2022، ويرغب يوفنتوس في التمديد مع النجم الأرجنتيني.

ويعتزم الطرفان تمديد العقد دون أي مشاكل، ولكن حتى الآن لم يتوصل يوفنتوس وديبالا إلى اتفاق نهائي يجعله يوقع على عقوده الجديدة مع البيانكونيري.

وكانت شبكة ”كالتشيو ميركاتو“ قد أشارت إلى أن يوفنتوس يرغب في وضع شرط جزائي بالعقد الجديد، تبلغ قيمته 70 مليون يورو.

وكان اجتماع سابق قد جمع وكلاء اللاعب مع إدارة النادي، وتم الاتفاق خلاله على التوقيع على عقد جديد حتى 2025، مع خيار التمديد حتى 2026، ولكن لم يتم الأمر بشكل رسمي، حتى الآن.

وكان ماسيماليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس، أعلن عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة أتالانتا الودية يوم السبت استعدادا لبداية الدوري الإيطالي.

وشهدت القائمة عودة ديبالا، بعد تعافيه التام من الإصابة في الركبة، والتي أجبرته على الغياب عن مباريات يوفنتوس الماضية في فترة الإعداد.

ويلعب ديبالا مع يوفنتوس منذ 4 سنوات، حيث انتقل من باليرمو في صيف عام 2017، ومن المتوقع أن يكون أحد أهم اللاعبين تحت قيادة أليغري.