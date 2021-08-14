دي ماريا: كريستيانو رونالدو قد يفكر في الانتحار لعدم تواجده مع باريس سان جيرمان

أدلى النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، مهاجم باريس سان جيرمان، بتصريحات مهمة عقب التعاقد مع مواطنه ليونيل ميسي، في صفقة انتقال حر.

وتحدث دي ماريا عن إمكانية انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان وقال: ”رونالدو قد يرغب في الانتحار لعدم وجوده هنا، نوعية وكمية اللاعبين الذين يمتلكهم باريس سان جيرمان الآن شيء فريد من نوعه“.

موقف ميسي من مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورغ غدا في الدوري الفرنسي https://t.co/LfHmKiaOFM pic.twitter.com/503Q4RSnRp — إرم سبورت (@EremSports) August 13, 2021

وأوضح دي ماريا: ”لا يحدث ذلك في الأندية، اللاعبون العظماء يريدون دائما أن يكونوا مع الأفضل، كريستيانو يريد بالتأكيد أن يكون، لكنهم أحضروا ميسي، ولحسن الحظ هذا أفضل بكثير“.

وتابع دي ماريا في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”سعيد بوصول ميسي إلى باريس سان جيرمان، معه فزت بكأس كوبا أمريكا قبل أسابيع قليلة. الآن نبدأ موسما معا في الفريق“.

وأكمل ”بالنسبة لي من السهل جدا اللعب مع ميسي، لا توجد أعذار لأي شيء، لدي علاقة ممتازة معه داخل وخارج الملعب، من السهل أن أدرك ما يريده“.

وواصل دي ماريا: ”ميسي من عالم آخر، لعبت مع رونالدو ونيمار ومبابي وروني وفان بيرسي وإبراهيموفيتش وبنزيما وبيل، وبصراحة لم أر شيئا مثل نوع ليو“.

رئيس رابطة الدوري الإسباني: برشلونة كان لديه فرصة للاحتفاظ بميسي ورحيله "عار" https://t.co/x90MReYK9S pic.twitter.com/nemNKuvjcI — إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2021

وعن تشكيلة باريس سان جيرمان الحالية قال دي ماريا: ”باريس سان جيرمان مخيف، الثلاثي الهجومي الذي يشكله نيمار ومبابي وميسي قاتل، أي لاعب في العالم يود أن يكون مع باريس سان جيرمان الآن، بما في ذلك كريستيانو رونالدو“.

كما تحدث دي ماريا عن مواطنه سيرجيو أغويرو مهاجم برشلونة وقال ضاحكا: ”أغويرو يريد أن يقتل نفسه، بعد كل ذلك أسوأ شيء هو أنه أصيب مرة أخرى وسيغيب لعدة أسابيع. هذا هو الشيء الأكثر حزنا“.

وبسؤاله عن أهداف باريس سان جيرمان للموسم الجديد قال دي ماريا: ”لدينا دائما التزام بالفوز بدوري أبطال أوروبا، والآن مع وصول ميسي، علينا أن نفعل كل ما يتطلبه الأمر، هذا ليس بالأمر السهل، لكن لدينا مدرب يمكنه وضع فريق رائع والجميع يعرف ما يجب فعله“.

واستهل باريس سان جيرمان الموسم الحالي بالخسارة 0/1 أمام ليل في كأس السوبر الفرنسي، قبل أن يتغلب 2/1 على تروا في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان مع ستراسبورغ اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، والتي قد تشهد الحضور الأول لميسي مع الفريق.