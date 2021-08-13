طريقة مشاهدة الدوري الإيطالي عبر يوتيوب

قررت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم Serie A إبرام اتفاقية مع موقع ”يوتيوب“ لبث مباريات من البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد فشل المفاوضات مع شبكة ”بي.إن سبورتس“ القطرية الناقلة الحصرية للبطولة سابقا وعدم وجود عروض جدية للبث الحصري.

وقالت الرابطة إنها وافقت على بث بعض مباريات البطولة مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر موقع يوتيوب في الوقت الذي تعثرت فيه مفاوضات بيع حقوق البث الخاصة بالبطولة إلى أي من الشبكات التلفزيونية في المنطقة.

بعد تعثر مفاوضات بيع حقوق البث.. نقل مباريات في الدوري الإيطالي عبر يوتيوب https://t.co/UohZikZX4L pic.twitter.com/Z2zvxussep — إرم سبورت (@EremSports) August 13, 2021

وقالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إن الرابطة أبرمت اتفاقية مع يوتيوب كشريك جديد، لبث مباريات البطولة مجانًا في البداية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكما هو معروف لم يتم بعد بيع حقوق البث التلفزيوني للمواسم من 2021 إلى 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ضمنت في السنوات الثلاث الماضية حوالي ربع إجمالي الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني الأجنبي.

طريقة المشاهدة

وأضافت الصحيفة أن تدهور العلاقة مع قناة (بي إن سبورتس) القطرية – التي كانت تمتلك الحقوق في السابق – والعرض السعودي الذي لم يرق إلى طموحات الرابطة أدى إلى بعض الاستياء بين الأندية.

كوريري ديلو سبورت: برشلونة يعرض كوتينيو على لاتسيو https://t.co/e02QLmTiAm pic.twitter.com/xiJMs6Vi7W — إرم سبورت (@EremSports) August 13, 2021

وقررت رابطة الدوري الإيطالي المضي قدمًا في إنشاء قناة باللغة العربية على منصة يوتيوب، حيث سيتم بث خمس مباريات عن كل يوم من مباريات البطولة على القناة الخاصة بالمنطقة العربية وشمال أفريقيا، والتعليق عليها سيتم مباشرة من قبل مركز ”ليسوني“ الجديد لدوري الدرجة الأولى، وستكون مرئية فقط في المنطقة المعنية.

وبالتالي، تم تجاهل الخيارات الأخرى المطروحة على الطاولة، بتوقيع اتفاق مع يوتيوب سنويا ويمكن إلغاؤه في أي وقت، وسيستند إلى استراتيجية تصاعدية تهدف إلى إشراك المستخدمين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيبدأ البث بمباريات مجانية موزعة للإعلان عن مباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزيادة قاعدة عملائها المحتملين، مرورا بإمكانية شراء مباراة واحدة عن طريق الدفع مقابل المشاهدة، وبمجرد زيادة العملاء والاهتمام بشراء المباريات، من الممكن الاشتراك في المباريات بالكامل فضلا عن العروض المميزة الأخرى.