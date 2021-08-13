كوريري ديلو سبورت: برشلونة يعرض كوتينيو على لاتسيو

قالت وسائل إعلام إيطالية، إن نادي برشلونة الإسباني عرض لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو على نادي لاتسيو.

وذكرت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ أن برشلونة عرض على لاتسيو ضم كوتينيو، بنظام الإعارة، مع دفع البارسا جزءا من راتب اللاعب البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة، إلى أن كيا غورابتشيان، وكيل كوتينيو، على علاقة جيدة مع كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو، وإيجلي تاري المدير الرياضي للنادي، وهو الأمر الذي قد يسهم في إنجاح الصفقة.

ويعد كوتينيو أحد أصحاب الرواتب العالية في برشلونة، ولذلك يريد التخلص منه هذا الصيف.

وانتقل كوتينيو، البالغ من العمر 29 عاما، لبرشلونة في يناير 2018 من ليفربول مقابل 135 مليون يورو بجانب حوافز إضافية بقيمة 40 مليون يورو.

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ قد أفادت بأن برشلونة سيضطر لدفع مبلغ قيمته 20 مليون يورو، حال وصول كوتينيو للمشاركة في 100 مباراة مع النادي الكتالوني.

رئيس رابطة الدوري الإسباني: برشلونة كان لديه فرصة للاحتفاظ بميسي ورحيله "عار" https://t.co/x90MReYK9S pic.twitter.com/nemNKuvjcI — إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2021

وسجل كوتينيو 23 هدفا وصنع 14 في 90 مباراة، علما أنه أمضى موسم 2019/2020 معارا لبايرن ميونخ.

ولم يلعب كوتينيو مع برشلونة منذ نوفمبر الماضي، بسبب الإصابة.

ويعاني برشلونة أزمة مالية، حيث لم يسجل حتى الآن، ممفيس ديباي وسيرجيو أغويرو وإريك غارسيا في قائمة الفريق في الدوري الإسباني.

ويستهل برشلونة مشواره في الدوري الإسباني للموسم الجديد 2021/2022 يوم الأحد عندما يستضيف ريال سوسيداد على ملعب كامب نو بحضور 30 ألف مشجع.