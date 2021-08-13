الصحف الرياضية: برشلونة الجديد.. لوكاكو الذي عاد.. والغلاكتيكوس الجدد

شكل عهد الغلاكتيكوس الجديد في باريس سان جيرمان، وبداية لقاءات الدوري الإسباني، ومتابعة صفقة ميسي نحو باريس سان جيرمان، وأخبار سوق الانتقالات العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بموافقة الجمعية العمومية لرابطة الدوري الإسباني على الاتفاق مع CVC، وسحب الميدالية الفضية من بريطانيا في سباق 100 متر تتابع، وعرض مانشستر سيتي الجديد لضم هاري كين، وتشكيل برشلونة دون ميسي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

سبورت

ركزت الصحيفة على خطة المدرب الهولندي رونالد كومان لوضع تشكيل لبرشلونة دون ليونيل ميسي، وكتبت: ”برشلونة الجديد“.

كما اهتمت ببداية ليونيل ميسي رفقة فريقه الجديد باريس سان جيرمان، وعاد لقصة تعاقده مع الفريق الفرنسي، وكتبت: ”هكذا تم صنع تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان“.

الصحيفة اهتمت بالجمعية العمومية لرابطة الدوري الإسباني، وكتبت: ”رابطة الدوري الإسباني توافق على العقد مع صندوق الاستثمار الدولي دون برشلونة وريال مدريد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لاعبي برشلونة الشباب، وكتبت: ”هذا هو المستقبل“.

كما اهتمت بالجمعية العمومية لرابطة الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد خارج الاتفاق مع CVC“.

الصحيفة اهتمت باللقاء الأول في الدوري الإسباني بين فالنسيا وخيتافي، وكتبت: ”هذه الليلة يبدأ الدوري الإسباني بعد رحيل راموس وميسي“.

أس

ركزت الصحيفة على نجوم الدوري الإسباني الجدد بعد رحيل ميسي وراموس وعدة نجوم، وكتبت: ”الغلاكتيكوس الجدد“.

كما تحدثت عن اهتمام ريال مدريد بمدافع تشيلسي الألماني روديغر، وكتبت:“روديغر هدف في 2022″.

الصحيفة اهتمت بموافقة الجمعية العمومية لرابطة الدوري الإسباني على العقد مع صندوق الاستثمار CVC.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على إعلان تشيلسي التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، وكتبت: ”الدوري الإنجليزي عاد وكذلك فعل لوكاكو“ و“لوكاكو الذي عاد“.

كما اهتمت برفع مانشستر سيتي عرضه لضم هاري كين من توتنهام، وكتبت: ”سيتي يرفع عرضه لضم هاري كين بمحاولة تبلغ 120 مليون جنيه إسترليني“.

الصحيفة اهتمت بفقدان بريطانيا لفضية 100 متر تتابع في ألعاب القوى خلال الألعاب الأولمبية؛ لسقوط العداء أوجاه في اختبار للمنشطات.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فريق باريس سان جيرمان، وهجومه الناري الجديد ميسي ونيمار ومبابي، وكتبت: ”الغلاكتيكوس الجديد“.

كما اهتمت الصحيفة بفريق أولمبيك مارسيليا، وكتبت: ”الصيغة الجيدة لأولمبيك مارسيليا“.

الصحيفة اهتمت بلقاء موناكو ولوريان برسم الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، وكتبت: ”موناكو لصيد النقاط“.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات الأندية الإيطالية، وكتبت عن إنتر ميلان: ”دومفريس مكان حكيمي“ وعن أتلتيكو مدريد، كتبت: ”أتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد مع فلاهوفيتش“ وعن عرض برشلونة للاتسيو، كتبت: ”برشلونة يعرض فيليب كوتينيو على لاتسيو“.

كما اهتمت بمستقبل الدولي الإيطالي أنسيني في نابولي، وكتبت: ”أنسيني بعد الوداع نابولي يدرس البدائل“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات صفقة انتقال الدولي الإيطالي لوكاتيلي ليوفنتوس، وكتبت: ”يوفنتوس – لوكاتيلي: إن لم يكن اليوم هنا؟“.

كما اهتمت بإنتر ميلان، وكتبت: ”إنتر ميلان يحصل على دنزل دومفريس“.