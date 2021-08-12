ما حقيقة اعتناق هازارد الإسلام؟

انتشرت تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن النجم البلجيكي إدين هازارد، لاعب ريال مدريد، اعتنق الإسلام، لكن لم يصدر أي بيان رسمي عبر حسابات اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول العديد من المغردين عبارات تبارك دخول هازارد في الدين الإسلامي، ونسبوا الخبر إلى شبكة ”bbc“.

وما زاد من انتشار خبر دخول هازارد في الإسلام تداول مقطع فيديو قديم له يقول فيه إن شاء الله.

المدرب يقول إنه يمكنك تسجيل 40 هدف هذا الموسم .. هل يمكنك فعلها؟ هازارد : ان شاء الله pic.twitter.com/oM4loxqj5v — Kuwaitna 🇰🇼 | قناة كويتنا (@kuwaitnaaanews) September 30, 2018

لكن ”bbc“ لم تذكر شيئا عن دخول هازارد في الإسلام، كما أن مقطع الفيديو يعود إلى صيف 2018، عندما كان يتحدث له صحفي عن تسجيله 40 هدفا في موسم 2018/2019، ويرد عليه هازارد ”إن شاء الله“.

ديانة هازارد

وفي 2014 نشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية تقريرا عن اللاعبين المسلمين الذين سيخوضون مباريات كأس العالم 2014 في البرازيل.

ومن بين اللاعبين الذين ذكرتهم الصحيفة كان إدين هازارد، وزميله مروان فيلايني.

وفي 2016 قال السنغالي ديمبا با إن هازارد من ضمن اللاعبين الذين يبحثون عن الإسلام، ويسأله كثيراً عن بعض الأمور التي يجدها في القرآن الكريم، وإنه لمس من هازارد اهتماما كبيرا بمعرفة الكثير من الأمور عن الدين الإسلامي، وإن لديه فكرة عامة عن الإسلام قد تجعله في الأخير يتخذ قراره الصائب.

الموسم الثالث

ويستعد هازارد لخوض الموسم الثالث مع ريال مدريد، حيث انضم للنادي الملكي صيف 2019 قادما من تشيلسي، في صفقة تقدر بـ100 مليون يورو.

ويستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني للموسم الجديد 2021/2022، يوم السبت، بمواجهة ديبورتيفو ألافيس.

وخلال الموسمين الماضيين شارك هازارد في 43 مباراة فقط، سجل فيها 5 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وتعرض هازارد، البالغ من العمر 30 عاما، لعدد كبير من الإصابات منذ انتقاله إلى ريال مدريد، حيث لعب الموسم الأول 22 مباراة، ثم 21 في الموسم الثاني.

وواصل الظهير الأيسر فيرلان ميندي، الغياب عن التدريبات الجماعية لريال مدريد، بينما أصبح الثلاثي الفرنسي كريم بنزيما والبلجيكي إيدين هازارد والإسباني داني كارفاخال جاهزين للظهور الرسمي الأول في الموسم الجديد.

وخرج ريال مدريد دون التتويج بأي لقب الموسم الماضي، حيث احتل المركز الثاني في الدوري الإسباني، وودع من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وودع من دور الـ32 في كأس ملك إسبانيا.